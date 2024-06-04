Экскурсии от вашего отеля в Катании

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Катании на русском языке, цены от €313. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на вулкан Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна в Катании
Посетите самый активный вулкан Европы, узнайте его историю и мифы, насладитесь уникальными природными ландшафтами и винодельнями
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Классическая экскурсия на Этну
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна с подъемом на вершину
Погрузитесь в увлекательное путешествие на Этну, самый активный вулкан Европы. Подъем с гидом, захватывающие виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
313 за всё до 3 чел.
Классическая экскурсия на Этну
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна с подъемом на вершину
Посетите вулкан Этна, поднимитесь на высоту 2000 метров с гидом и далее на вершину без гида. Узнайте о происхождении вулкана и насладитесь панорамными видами
Начало: Ваш отель в Катании
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
313 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
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    нижних двух краторов, получили исчерпывающую информацию о жизни на Сицилии и сицилианцах, посетили бесплатную дегустацин вин и мёда в одном и семейных местных хозяйств. И даже спустились с фонариками в лавовый грот, где увидели путь, по которому лава текла под землёй и выходила наружу.

    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане иОчень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и
  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем. Мы остались в восторге,всем рекомендуем.
    Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Катании в июле 2024
Сейчас в Катании в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 313 до 350. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 14 ⭐ отзывов, цены от €313. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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