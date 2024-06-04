1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна в Катании
Посетите самый активный вулкан Европы, узнайте его историю и мифы, насладитесь уникальными природными ландшафтами и винодельнями
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна с подъемом на вершину
Погрузитесь в увлекательное путешествие на Этну, самый активный вулкан Европы. Подъем с гидом, захватывающие виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€313 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия на вулкан Этна с подъемом на вершину
Посетите вулкан Этна, поднимитесь на высоту 2000 метров с гидом и далее на вершину без гида. Узнайте о происхождении вулкана и насладитесь панорамными видами
Начало: Ваш отель в Катании
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€313 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 июня 2024Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
- ВВиктория29 мая 2024Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
- ММарина21 мая 2024Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем. Мы остались в восторге,всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Катании в июле 2024
Сейчас в Катании в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 313 до 350. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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