1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
«21 июня 2013 года вулкан Этна на Сицилии стал еще одним из объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО как «наиболее активный и знаковый вулкан в мире»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
О судьбе города, неразрывно связанного с морем и с вулканом Этна
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Катания - город у подножия вулкана
Ощутить атмосферу места, не раз разрушенного вулканом Этна, увидеть его контрасты и услышать историю
«Откуда открывается отличный вид на весь город на фоне вулкана»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 июня 2024Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
- ВВиктория29 мая 2024Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
- ССветлана25 мая 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
- ММарина21 мая 2024Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем. Мы остались в восторге,всем рекомендуем.
- ИИлья17 мая 2024Спасибо Татьяне за отличную экскурсию и интеллигентное общение. Катания произвела впечатление и раскрылась с разных сторон. Исторические детали, основные достопримечательности и любопытные нюансы о современном городе - то, что нам было нужно для первого знакомства.
- jjurij9 мая 2024Были на пешеходной прогулке по Катании с Татьяной. Очень интересных 3.3 часа. Великолепный гид. Всем советую,не пожалеете.
- ИИван4 мая 2024Не могу не поделиться своим восторгом от экскурсий с Татьяной! Провели два незабываемых дня, полных захватывающих приключений. Первый день мы погрузились
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Вулканы»
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