Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав21 октября 2025Все было очень интересно
- ААлексей15 октября 2025Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!
- MMarina6 октября 2025Прекрассная, насыщенная, гармоничная экскурсия. Восторг! Благодарны Елене - Очень красивый и нрдооцененный город,
Марина и компания
- ИИгорь19 сентября 2025Татьяна провела экскурсию отлично, ответила на все наши вопросы по истории Катании и Сицилии в целом. Провела по всем пунктам указанных в описании экскурсии и даже больше. Очень довольны и большое спасибо Татьяне.
- ММария16 сентября 2025Татьяна - великолепный рассказчик и легкий приятный в общении человек! Прекрасно провели время.
- ИИгорь27 июня 2025Благодарим Елену от нашей большой группы в 10+ человек. Отдельно хочу отметить ее организационную гибкость, благодаря которой нам не пришлось
- ННаталья22 июня 2025Спасибо гиду, очень понравилось. Много интересной информации, получили ответы на все вопросы. Интересный маршрут. Искренне рекомендую.
- ААйна16 июня 2025Татьяна - прекрасный гид! Хороший, содержательный и структурированный материал. Спасибо 💛
- ССофия30 апреля 2025Татьяна провела прекрасную экскурсию! Я узнала много новых интересных фактов об истории города, о его интересных местах! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!
- ГГарри31 марта 2025Елена, большая молодец! Огромное спасибо за экскурсию и интересный рассказ! Всем рекомендую!
- ДДенис27 декабря 2024Познавательная экскурсия с Татьяной. Увидели не только наиболее известные достопримечательности города, но и такие места, которые без гида найти затруднительно.
- ССветлана25 мая 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
- ИИлья17 мая 2024Спасибо Татьяне за отличную экскурсию и интеллигентное общение. Катания произвела впечатление и раскрылась с разных сторон. Исторические детали, основные достопримечательности и любопытные нюансы о современном городе - то, что нам было нужно для первого знакомства.
- jjurij9 мая 2024Были на пешеходной прогулке по Катании с Татьяной. Очень интересных 3.3 часа. Великолепный гид. Всем советую,не пожалеете.
- ИИван4 мая 2024Не могу не поделиться своим восторгом от экскурсий с Татьяной!
Провели два незабываемых дня, полных захватывающих приключений. Первый день мы погрузились
- ММакс27 апреля 2024Все прошло просто замечательно.
Татьяна, спасибо большое за приятную и познавательную экскурсию!
- ММария18 марта 2024Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не пожалели, он восхитителен! Прекрасно провели время и в рекомендованном ресторане.
- ААлександр24 октября 2023Я уже написал отзыв, но не устану повторять: Татьяна Калинина прекрасный экскурсовод и очень чуткий человек. Спасибо! Всего самого доброго!
- ККсения24 апреля 2023Татьяна профессиональный опытный экскурсовод, интеллигентный приятный человек. Спасибо большое за прекрасную прогулку по Катании!
- MMark31 октября 2022Замечательная экскурсия, получили большое удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катании
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Катании в декабре 2025
Сейчас в Катании в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 350. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Самое главное», 173 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль