Главные экскурсионные места в Катании

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные места» в Катании на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
Завтра в 11:30
11 дек в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Путешествие на вулкан Этна
На машине
5.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана: индивидуальная экскурсия
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Катанией
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Этна в бокале вина
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина: мастер-класс по дегустации
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    21 октября 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Все было очень интересно
  • А
    Алексей
    15 октября 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!
    Хорошая и познавательная экскурсия. Именно то, что нам было необходимо! Огромная благодарность Татьяне за погружение в историю и культуру Катании. Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и мест для дальнейшего посещения!
  • M
    Marina
    6 октября 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Прекрассная, насыщенная, гармоничная экскурсия. Восторг! Благодарны Елене - Очень красивый и нрдооцененный город,
    Марина и компания
  • И
    Игорь
    19 сентября 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна провела экскурсию отлично, ответила на все наши вопросы по истории Катании и Сицилии в целом. Провела по всем пунктам указанных в описании экскурсии и даже больше. Очень довольны и большое спасибо Татьяне.
  • М
    Мария
    16 сентября 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна - великолепный рассказчик и легкий приятный в общении человек! Прекрасно провели время.
  • И
    Игорь
    27 июня 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Благодарим Елену от нашей большой группы в 10+ человек. Отдельно хочу отметить ее организационную гибкость, благодаря которой нам не пришлось
    разбиваться на группы по нескольку человек, и была возможность ходить всем вместе и, при этом, прекрасно слышать гида.
    Сама экскурсия позволила нам получить исчерпывающую информацию о Катании и Сицилии в целом в начале нашего большого путешествия по Сицилии.

  • Н
    Наталья
    22 июня 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Спасибо гиду, очень понравилось. Много интересной информации, получили ответы на все вопросы. Интересный маршрут. Искренне рекомендую.
  • А
    Айна
    16 июня 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна - прекрасный гид! Хороший, содержательный и структурированный материал. Спасибо 💛
  • С
    София
    30 апреля 2025
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна провела прекрасную экскурсию! Я узнала много новых интересных фактов об истории города, о его интересных местах! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!
  • Г
    Гарри
    31 марта 2025
    Катания - город у подножия вулкана
    Елена, большая молодец! Огромное спасибо за экскурсию и интересный рассказ! Всем рекомендую!
  • Д
    Денис
    27 декабря 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Познавательная экскурсия с Татьяной. Увидели не только наиболее известные достопримечательности города, но и такие места, которые без гида найти затруднительно.
    Например, окно подвала бенедиктинского монастыря, через которое можно увидеть римские мозаики и колонны. Удовольствие от экскурсии получили не только взрослые, но и дети.

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Катания - город у подножия вулкана
    Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
  • И
    Илья
    17 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Спасибо Татьяне за отличную экскурсию и интеллигентное общение. Катания произвела впечатление и раскрылась с разных сторон. Исторические детали, основные достопримечательности и любопытные нюансы о современном городе - то, что нам было нужно для первого знакомства.
  • j
    jurij
    9 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Были на пешеходной прогулке по Катании с Татьяной. Очень интересных 3.3 часа. Великолепный гид. Всем советую,не пожалеете.
  • И
    Иван
    4 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Не могу не поделиться своим восторгом от экскурсий с Татьяной!

    Провели два незабываемых дня, полных захватывающих приключений. Первый день мы погрузились
    в атмосферу Катании, благодаря Татьяне узнали множество интересных фактов о городе. Второй день был по-настоящему захватывающим: экскурсия на вулкан Этна и в Сиракузы была великолепной! Татьяна не только профессионально рассказывала о достопримечательностях, но и быстро адаптировала маршрут под наши пожелания. Благодаря ей мы получили максимум удовольствия от поездки. Спасибо, Татьяна, за такие незабываемые впечатления!

  • М
    Макс
    27 апреля 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Все прошло просто замечательно.
    Татьяна, спасибо большое за приятную и познавательную экскурсию!
  • М
    Мария
    18 марта 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не пожалели, он восхитителен! Прекрасно провели время и в рекомендованном ресторане.
    Очень благодарны Татьяне за прекрасную, атмосферную экскурсию. По её совету купили билеты в театр и не пожалели, он восхитителен! Прекрасно провели время и в рекомендованном ресторане.
  • А
    Александр
    24 октября 2023
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Я уже написал отзыв, но не устану повторять: Татьяна Калинина прекрасный экскурсовод и очень чуткий человек. Спасибо! Всего самого доброго!
  • К
    Ксения
    24 апреля 2023
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Татьяна профессиональный опытный экскурсовод, интеллигентный приятный человек. Спасибо большое за прекрасную прогулку по Катании!
  • M
    Mark
    31 октября 2022
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Замечательная экскурсия, получили большое удовольствие!

