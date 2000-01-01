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Классическая экскурсия на Этну

Siciliadom
Siciliadom – Гид из Катании
Классическая экскурсия ⛳ на Этну.
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Классическая экскурсия на Этну
Классическая экскурсия на Этну

Что вы увидите

  • южный склон вулкана Этна
Вулкан Этна - один из обязательных пунктов для посещения на Сицилии. Мы предлагаем вам самую популярную экскурсию ⛳ на Этну. В нее входит подъем с гидом на высоту в 2000м (южный склон). Во время подъема гид расскажет вам о происхождении вулкана, связанных с ним историях.
Далее на фуникулерах и джипах вы сможете подняться на вершину (3000м). Подъем на вершину осуществляется без гида. Там вы увидите верхнюю часть вулкана, кратеры, вам откроется великолепная панорама. Вы сможете купить сувениров, пообедать на вулкане и вернуться.
По времени такая экскурсия длится от 3х до 5ти часов.
Что входит
  • трансфер
  • сопровождение гидом до высоты 2000м
Что не входит
  • фуникулер (30 евро/персона)
  • фуникулер+джипы (63 евро/персона)
  • обед
  • личные расходы
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 вулкан Этна
Классическая экскурсия на Этну
Классическая экскурсия на Этну
Классическая экскурсия на Этну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Siciliadom
Siciliadom
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