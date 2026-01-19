Водная прогулка
Знакомьтесь, Ливорно
Откройте для себя Ливорно с воды: старинные крепости, церкви и оживленный рынок. Погрузитесь в историю и насладитесь уникальными видами города
Начало: На Муниципальной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€161 за всё до 7 чел.
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€374 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лодочная экскурсия по каналам города
Начало: Памятник «4 мавра»
Расписание: По договоренности
€161 за всё до 7 чел.
