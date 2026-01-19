Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Ливорно на русском языке, цены от €161. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На лодке 2 часа 7 отзывов Водная прогулка Знакомьтесь, Ливорно Откройте для себя Ливорно с воды: старинные крепости, церкви и оживленный рынок. Погрузитесь в историю и насладитесь уникальными видами города Начало: На Муниципальной площади €161 за всё до 7 чел. На машине Круизы 3.5 часа 5 отзывов Круиз В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только) Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии Начало: На Муниципальной площади в Ливорно €374 за всё до 4 чел. 1 час 18 минут Водная прогулка Лодочная экскурсия по каналам города Начало: Памятник «4 мавра» Расписание: По договоренности €161 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Ливорно

