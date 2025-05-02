Ливорно неслучайно называют cердцем города, — это древний квартал торговцев «Новая Венеция» (Venezia Nuova), который со своими мостиками и паутиной каналов напоминает о северной Венеции. Что вас ожидает:Начнём знакомство с городом от старого Медичейского порта, ведь именно развитие портовой деятельности обеспечило городу стабильную экономику, а сегодня и туристическую привлекательность. На причале пересядем в историческую лодочку «Gozzo» и совершим увлекательное путешествие. Вы увидите дворцы, храмы, мосты и старые магазины расположенные на уровне воды как свидетели древних традиций торгового порта. Они расскажут о том, как Ливорно из гадкого посёлка превратился в резиденцию богатых иностранных купцов и многонациональный город. Каждый народ внес в традиционную кухню города свои блюда, поэтому экскурсию мы можем завершить посетив местный рынок, который открыт до 13.00. Только здесь вы сможете попробовать знаменитую рыбную похлепку "Каччукко" или лепёшки из нута "чинкуе -чинкуе" и традиционный пунш по-ливорнски (Ponce alla livornese). Важная информация • На лодке будут другие туристы, вместимость лодки до 30 человек.

Стоимость билета на лодку 18 евро/чел.