Экскурсия на исторической лодке «gozzo» по каналам – это потрясающая возможность, всего за час путешествия, увидеть город таким, каким он был в XVII - XVIII веках, и узнать историю жителей порта.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание водной прогулки
Ливорно неслучайно называют cердцем города, — это древний квартал торговцев «Новая Венеция» (Venezia Nuova), который со своими мостиками и паутиной каналов напоминает о северной Венеции. Что вас ожидает:Начнём знакомство с городом от старого Медичейского порта, ведь именно развитие портовой деятельности обеспечило городу стабильную экономику, а сегодня и туристическую привлекательность. На причале пересядем в историческую лодочку «Gozzo» и совершим увлекательное путешествие. Вы увидите дворцы, храмы, мосты и старые магазины расположенные на уровне воды как свидетели древних традиций торгового порта. Они расскажут о том, как Ливорно из гадкого посёлка превратился в резиденцию богатых иностранных купцов и многонациональный город. Каждый народ внес в традиционную кухню города свои блюда, поэтому экскурсию мы можем завершить посетив местный рынок, который открыт до 13.00. Только здесь вы сможете попробовать знаменитую рыбную похлепку "Каччукко" или лепёшки из нута "чинкуе -чинкуе" и традиционный пунш по-ливорнски (Ponce alla livornese). Важная информация • На лодке будут другие туристы, вместимость лодки до 30 человек.
Стоимость билета на лодку 18 евро/чел.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каналы города
- Старые кварталы
- Мосты
- Дворцы
- Храмы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на лодку - 15 евро/чел
- Для групп более 4 человек оплачиваются и аппараты с наушниками, чтоб я могла провести экскурсию на русском языке, поскольку на борту лодки буду другие туристы. Стоимость аппаратов с наушниками - 4 евро/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник «4 мавра»
Завершение: Старый порт
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- На лодке будут другие туристы, вместимость лодки до 30 человек
- Стоимость билета на лодку 18 евро/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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