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В результате рассказ о городе был немного сбивчивым. В целом, нам понравилось, без экскурсии мы бы не увидели город с воды и не узнали его историю. На 6 баллов из 10. ПС экскурсию по нашей просьбе начали очень рано, в 8 утра, чтобы избежать жары. Спасибо экскурсоводу, что она пошла на встречу.