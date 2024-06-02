Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€134 за всё до 30 чел.
Круиз
5 часов
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€560 за всё до 7 чел.
Круиз
4 часа
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Увидеть голубые лагуны, порыбачить в открытом море и устроить пикник на борту
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард.2 июня 2024Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
- ССветлана22 мая 202420 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
- ООксана12 ноября 2023Экскурсия пошла не совсем по плану (капитан лодки неправильно понял время), поэтому экскурсовод вынуждено перестраивала маршрут и рассказ на ходу.
- ММилана17 октября 2023Мы очень остались довольны. Очень рекомендую.
- ААлександр1 августа 2023Очень понравилось, интересные места. Ирина за короткое время познакомила с Ливорно, простота в общение и конечно профессионализм.
Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ливорно
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в июне 2024
Сейчас в Ливорно в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 560. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ливорно (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 5 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август