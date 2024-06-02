Экскурсии проходящие только летом в Ливорно

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Ливорно на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Знакомьтесь, Ливорно
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
134 за всё до 30 чел.
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
🚗 На машине
Круиз
5 часов
2 отзыва
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
560 за всё до 7 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
🚗 На машине
Круиз
4 часа
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 7 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Увидеть голубые лагуны, порыбачить в открытом море и устроить пикник на борту
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 370 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард.
    2 июня 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    20 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
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    а так же за помощь с организацией. Ирина всегда была на связи, отвечала на все вопросы по подготовке экскурсии, предоставила полный план мероприятия, все прошло чудесно. Рекомендую однозначно!!!

  • О
    Оксана
    12 ноября 2023
    Знакомьтесь, Ливорно
    Экскурсия пошла не совсем по плану (капитан лодки неправильно понял время), поэтому экскурсовод вынуждено перестраивала маршрут и рассказ на ходу.
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    В результате рассказ о городе был немного сбивчивым. В целом, нам понравилось, без экскурсии мы бы не увидели город с воды и не узнали его историю. На 6 баллов из 10. ПС экскурсию по нашей просьбе начали очень рано, в 8 утра, чтобы избежать жары. Спасибо экскурсоводу, что она пошла на встречу.

  • М
    Милана
    17 октября 2023
    Знакомьтесь, Ливорно
    Мы очень остались довольны. Очень рекомендую.
  • А
    Александр
    1 августа 2023
    Знакомьтесь, Ливорно
    Очень понравилось, интересные места. Ирина за короткое время познакомила с Ливорно, простота в общение и конечно профессионализм.

Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «Летние»

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  4. Прогулка на парусной яхте вдоль побережья Тосканы
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в июне 2024
Сейчас в Ливорно в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 560. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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