5 часов
Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:30
18 июля в 09:30
€560 за всё до 7 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
19 июля в 13:30
20 июля в 10:30
€134 за всё до 30 чел.
4 часа
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
20 июля в 09:00
22 июля в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард.2 июня 2024Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
- ССветлана22 мая 202420 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
- ООксана12 ноября 2023Экскурсия пошла не совсем по плану (капитан лодки неправильно понял время), поэтому экскурсовод вынуждено перестраивала маршрут и рассказ на ходу.
- ММилана17 октября 2023Мы очень остались довольны. Очень рекомендую.
- ААлександр1 августа 2023Очень понравилось, интересные места. Ирина за короткое время познакомила с Ливорно, простота в общение и конечно профессионализм.
Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Ливорно в июле 2024
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