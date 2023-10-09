Увидеть голубые лагуны, порыбачить в открытом море и устроить пикник на борту
Приглашаем вас провести день на комфортабельной парусной яхте.
Вас ждёт полный релакс: неспешная прогулка вдоль живописного побережья, купание в небольшой бухте, рыбалка, вкусный обед на борту и душевные разговоры о жизни в Тоскане за бокалом игристого. Это отдых, который вы заслужили!
Вас ждёт полный релакс: неспешная прогулка вдоль живописного побережья, купание в небольшой бухте, рыбалка, вкусный обед на борту и душевные разговоры о жизни в Тоскане за бокалом игристого. Это отдых, который вы заслужили!
Ближайшие даты:
9
окт
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11
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окт
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выход в море
На яхте мы пройдём вдоль побережья провинции Ливорно. Вы полюбуетесь зелёными холмами и небольшими лагунами, увидите виллы и крепости. По пути мы поговорим о жизни в Тоскане, о спорте, о яхтах и умении с ними обращаться, о вине, еде, культуре и обычаях местных жителей. Можете задавать мне любые вопросы — расскажу всё, что знаю.
Рыбалка и обед на борту
Якорь бросим у маяка либо в одной из тихих лагун. По желанию вы сможете порыбачить, искупаться и пообедать прямо на борту — там есть полноценная кухня. Обратно мы вернёмся уже на закате, не забудьте сделать атмосферные фото на память!
Организационные детали
- Прогулка проходит на парусной яхте Gran Soleil 40R (12 метров). На борту есть удочки и всё, что нужно для любительской рыбалки, небольшой тендер (надувная лодка с мотором) для возможности сойти на берег и сапборд.
- В стоимость входят услуги русскоговорящего гида, бутылка шампанского и вода
- Отдельно оплачивается обед (при желании). Также вы можете взять еду с собой.
- Мы заберём вас в порту Розиньяно (если вы на машине) или на ж/д вокзале Розиньяно (если вы на поезде). При желании можем организовать трансфер из Флоренции или другого тосканского города за дополнительную плату (€80).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ливорно
Провела экскурсии для 1138 туристов
Живу в Тоскане последние 7 лет. Работаю в агритуризме, увлекаюсь эногастрономией — всем, что связано с вином и едой:) Ращу дочь-билингва, изучаю особенности итальянского менталитета, занимаюсь стрельбой из лука, люблю фотографировать и обладаю неиссякаемым любопытством ко всему новому и интересному.
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