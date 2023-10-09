Приглашаем вас провести день на комфортабельной парусной яхте. Вас ждёт полный релакс: неспешная прогулка вдоль живописного побережья, купание в небольшой бухте, рыбалка, вкусный обед на борту и душевные разговоры о жизни в Тоскане за бокалом игристого. Это отдых, который вы заслужили!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выход в море

На яхте мы пройдём вдоль побережья провинции Ливорно. Вы полюбуетесь зелёными холмами и небольшими лагунами, увидите виллы и крепости. По пути мы поговорим о жизни в Тоскане, о спорте, о яхтах и умении с ними обращаться, о вине, еде, культуре и обычаях местных жителей. Можете задавать мне любые вопросы — расскажу всё, что знаю.

Рыбалка и обед на борту

Якорь бросим у маяка либо в одной из тихих лагун. По желанию вы сможете порыбачить, искупаться и пообедать прямо на борту — там есть полноценная кухня. Обратно мы вернёмся уже на закате, не забудьте сделать атмосферные фото на память!

Организационные детали