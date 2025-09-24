Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Лукке на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Лукка - город любви и придворных интриг Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала €165 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас €110 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Лукка - красавица Тосканы Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях Начало: У ворот Сан-Пьетро €195 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Лукки

Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лукке Лукка - город любви и придворных интриг Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы Лукка - красавица Тосканы В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Лукке в сентябре 2025 Сейчас в Лукке в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 195. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

Экскурсии на русском языке в Лукке (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь