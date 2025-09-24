Индивидуальная
до 7 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе
Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас
28 сен в 08:00
29 сен в 16:30
€110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях
Начало: У ворот Сан-Пьетро
Сегодня в 10:00
26 сен в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лукке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лукке в сентябре 2025
Сейчас в Лукке в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 195. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Лукке (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь