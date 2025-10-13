Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Лукке на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 23 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Лукка - город ста церквей Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro €160 за всё до 3 чел. Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Лукка - город любви и придворных интриг Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала €165 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас €110 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Лукки

