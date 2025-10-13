Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Лукке на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Лукка - город ста церквей
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе
Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала
Завтра в 12:00
11 окт в 10:30
€165 за всё до 7 чел.
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
€110 за всё до 5 чел.

