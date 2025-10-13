Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Индивидуальная экскурсия по Лукке: история крепостных стен, сто церквей и уникальные памятники архитектуры ждут вас в этом удивительном городе
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе
Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала
Завтра в 12:00
11 окт в 10:30
€165 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Лукка - жемчужина Тосканы
Погружение в атмосферу Лукки: прогулка по крепостным стенам, площади Амфитеатра и Виа Филлунго. Уникальная история города ждет вас
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
€110 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лукке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лукке в октябре 2025
Сейчас в Лукке в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 165. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Лукке (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 29 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь