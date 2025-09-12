Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Лукке на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Средневековое очарование Лукки Погрузитесь в атмосферу Лукки, города с богатой историей. Узнайте о его знаменитых жителях и прогуляйтесь по старинным улицам и площадям Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi) €172 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Лукка - город любви и придворных интриг Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала €165 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Лукка - красавица Тосканы Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях Начало: У ворот Сан-Пьетро €195 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Лукки

