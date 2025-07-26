Лукка - это город, который завораживает своей историей и архитектурой. Прогулка по крепостной стене подарит вам незабываемые виды на старинные улицы.
Вы сможете посетить легендарную площадь Амфитеатра и осмотреть церкви Сан Паолино, Сан Микеле и Сан Фредиано. Не упустите возможность увидеть дом, где родился великий композитор Джакомо Пуччини. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Тосканы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические стены Лукки
- 🎶 Дом композитора Пуччини
- ⛪ Величественные храмы
- 🏞️ Площадь Амфитеатра
- 🌳 Башня с дубами
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Крепостная стена
- Церковь Сан Паолино
- Церковь Сан Микеле
- Церковь Сан Фредиано
- Дом Джакомо Пуччини
- Площадь Амфитеатра
- Башня Гуиниджи
- Собор Святого Мартина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Крепостную стену, окружающую центр города.
- Церкви Сан Паолино, Сан Микеле и Сан Фредиано.
- Дом Джакомо Пуччини.
- Площадь Амфитеатра.
- Башню Гуиниджи, на которой растут дубы.
- Собор Святого Мартина.
Я расскажу:
- О фантазии и творческих способностях средневековых архитекторов.
- Старинных росписях в храмах и крестильной купели.
- Древних святынях, к которым почти 1000 лет стремятся паломники со всего света.
- Произведениях великих мастеров эпохи Возрождения.
- Надгробии жены местного банкира, жившей в 15 веке.
- Знаменитых ариях маэстро Пуччини.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Сан-Пьетро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Лукке
Провела экскурсии для 133 туристов
Меня зовут Надежда, я москвичка, филолог, закончила педагогический институт иностранных языков в Москве, мастер-класс по туризму в Университете Флоренции, курсы гидов флорентийской школы Данте Алигьери. Давно живу в Италии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Евгения
26 июл 2025
8 июля побывали с семьей (родители и дочь 19 лет) на экскурсии по Лукке с гидом Надеждой. Остались очень довольны. Заранее обсудили место и время встречи, экскурсия была очень насыщенная
Входит в следующие категории Лукки
