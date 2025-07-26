Мои заказы

Лукка - красавица Тосканы

Погрузитесь в атмосферу Лукки, пройдя по крепостной стене и посетив знаменитые площади и храмы. Узнайте больше о Пуччини и его ариях
Лукка - это город, который завораживает своей историей и архитектурой. Прогулка по крепостной стене подарит вам незабываемые виды на старинные улицы.

Вы сможете посетить легендарную площадь Амфитеатра и осмотреть церкви Сан Паолино, Сан Микеле и Сан Фредиано. Не упустите возможность увидеть дом, где родился великий композитор Джакомо Пуччини. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Тосканы
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические стены Лукки
  • 🎶 Дом композитора Пуччини
  • ⛪ Величественные храмы
  • 🏞️ Площадь Амфитеатра
  • 🌳 Башня с дубами
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Я расскажу:

  • О фантазии и творческих способностях средневековых архитекторов.
  • Старинных росписях в храмах и крестильной купели.
  • Древних святынях, к которым почти 1000 лет стремятся паломники со всего света.
  • Произведениях великих мастеров эпохи Возрождения.
  • Надгробии жены местного банкира, жившей в 15 веке.
  • Знаменитых ариях маэстро Пуччини.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Сан-Пьетро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Лукке
Провела экскурсии для 133 туристов
Меня зовут Надежда, я москвичка, филолог, закончила педагогический институт иностранных языков в Москве, мастер-класс по туризму в Университете Флоренции, курсы гидов флорентийской школы Данте Алигьери. Давно живу в Италии и
с 2006 года работаю профессиональным гидом во Флоренции и тосканских городах. Провожу всевозможные классические и тематические экскурсии по Флоренции, Сиене, Пизе и Лукке, а также винные туры. Рассказываю и о реальной истории, и о тайнах, интересных легендах и народных преданиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгения
26 июл 2025
8 июля побывали с семьей (родители и дочь 19 лет) на экскурсии по Лукке с гидом Надеждой. Остались очень довольны. Заранее обсудили место и время встречи, экскурсия была очень насыщенная
по впечатлениям и информации. Надежда показала за короткое время максимум интересных достопримечательностей, увлекательно рассказала нам обо всех местах, которые мы вместе посетили. Порекомендовала нам после экскурсии обязательно подняться на башню Гуиниджи, чтобы увидеть Лукку с высоты и насладиться панорамой. Порекомендовала и помогла забронировать сразу ресторан на ужин. Мы с удовольствием и большой пользой провели время вместе. Сердечно благодарим за впечатления!

Входит в следующие категории Лукки

