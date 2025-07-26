читать дальше по впечатлениям и информации. Надежда показала за короткое время максимум интересных достопримечательностей, увлекательно рассказала нам обо всех местах, которые мы вместе посетили. Порекомендовала нам после экскурсии обязательно подняться на башню Гуиниджи, чтобы увидеть Лукку с высоты и насладиться панорамой. Порекомендовала и помогла забронировать сразу ресторан на ужин. Мы с удовольствием и большой пользой провели время вместе. Сердечно благодарим за впечатления!

8 июля побывали с семьей (родители и дочь 19 лет) на экскурсии по Лукке с гидом Надеждой. Остались очень довольны. Заранее обсудили место и время встречи, экскурсия была очень насыщенная