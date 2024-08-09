2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Атмосфера средневековья, уюта и романтики на Тосканской земле
Начало: У ворот крепостной стены Porta San Pietro
«церковь Сан Микеле ин Форо,построенная на месте древнеримского форума, с его воздушным фасадом украшенным мраморной статуей Архангела Михаила»
Сегодня в 15:00
28 окт в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
«Осмотрите кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с воздушным многоярусным фасадом и древнюю базилику Сан-Фредиано»
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
€154 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лукка - город ста церквей
Начало: По желанию клиента
«Церковь Сан Микеле ин Форо,построенная на месте древнеримского форума, с его воздушным фасадом украшенным мраморной статуей Архангела Михаила»
28 окт в 09:00
29 окт в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandra9 августа 2024Ирина провела интересную, содержательную экскурсию. Ответила на все вопросы. Содержание экскурсии было продумано и интересно построено. Нам все очень понравилось. Так же Ирина быстро подтвердила заказ и была на связи. Спасибо вам Ирина большое!
- ЮЮрий26 июля 2024Спасибо за экскурсию, было очень интересно.
- ИИнна10 апреля 2024Марианна приятный интеллигентный человек с грамотной речью, который может вам показать Лукку так, что вы влюбитесь в этот чудесный городок.
- ИИлья18 февраля 2024Очень познавательная и содержательная экскурсия. Марианне спасибо огромное что сумела учесть наши дополнительные запросы и организовать экскурсию максимально удобно для
- ЛЛев30 октября 2023Отличная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Лукке в октябре 2024
Сейчас в Лукке в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 154. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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