Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Конечно, первое, что приходит в голову при упоминании Пизы, — это ее знаменитая Падающая башня, ставшая неофициальным символом города. Однако эта внушительная колокольня — только один из многочисленных памятников архитектуры и культуры. Падающая башня вместе с площадью, собором и баптистерием с 1986 г. получила статус объекта всемирного наследия. В Пизе находятся неоценимые шедевры архитектуры, скульптуры, живописи, а ее памятники, здания и музеи 🖼 до сих пор живо хранят воспоминания о былой славе и мощи Пизы времен морской республики, когда в течение продолжительного периода Пиза считалась безоговорочной хозяйкой Средиземноморья

В Средние века Пиза была соперницей могущественной Генуи в борьбе за торговые пути в Cредиземном море 🌊. В городе археологами были обнаружены останки древних кораблей и причала, которые подтверждают славу города, как одного из могущественных морских портов эпохи Императорского Рима. О «золотом веке» приморской республики рассказывают здания комплекса на Площади Чудес, включающего в себя великолепный собор Дуомо с его многочисленными колоннами и цветной мраморной отделкой; цилиндрический беломраморный Баптистерий («крестильная»), украшенный работами Джованни Пизано; ажурно-цилиндрическая башня, названная позже одним из чудес света, и прямоугольный пантеон Кампосанто. Всем этим великолепием вы сможете насладится на пешеходной экскурсии 🧭 по одному из самых красивых 🤩 городов Италии, на которую я вас с удовольствием приглашаю.