Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Вольтерра — жемчужина этрусской цивилизации, город 🏙️ с трехтысячелетней историей 📖. Сохранились архивные документы, относящиеся к периоду VII–VI веков. до н. э. В середине VI века город, в то время называвшийся Велатри (Velatri) и являвшийся одним из двенадцати в конфедерации этрусков (одной из древнейших цивилизаций) окружил себя каменной завесой длиной 1800 м, которая защищала Акрополь и располагалась на вершине холма. С этого момента можно восстановить историю города, который видел блеск и упадок средиземноморских этрусков, находившихся слишком близко к Риму, чтобы отстоять свою независимость, поэтому в III в. до н. э. город был вынужден признать власть Рима и войти в итальянскую конфедерацию под именем Волатеррая (Volaterrae). Город пережил Римскую Империю, пришедших в последующем Франков и Германцев (Longobardi), власть Медичи, восстания и чуму, экономические кризисы и время расцвета.

Я приглашаю вас пройтись по старинным улочкам города, почувствовать дух бунтарства на площади Piazza dei Priori, прикоснуться к древнейшей цивилизации в музее этрусков (Museo Etrusco), оценить могущество Рима, побывав в римском театре (Teatro romano), а также насладиться изумительными видами тосканских холмов на Viale dei Ponti, простирающимися до горизонта.