Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Вольтерре

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Обзорная экскурсия по Вольтерре
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €107 за человека

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Обзорная экскурсия по Вольтерре
Обзорная экскурсия по Вольтерре
Вольтерра — жемчужина этрусской цивилизации, город 🏙️ с трехтысячелетней историей 📖. Сохранились архивные документы, относящиеся к периоду VII–VI веков. до н. э. В середине VI века город, в то время называвшийся Велатри (Velatri) и являвшийся одним из двенадцати в конфедерации этрусков (одной из древнейших цивилизаций) окружил себя каменной завесой длиной 1800 м, которая защищала Акрополь и располагалась на вершине холма. С этого момента можно восстановить историю города, который видел блеск и упадок средиземноморских этрусков, находившихся слишком близко к Риму, чтобы отстоять свою независимость, поэтому в III в. до н. э. город был вынужден признать власть Рима и войти в итальянскую конфедерацию под именем Волатеррая (Volaterrae). Город пережил Римскую Империю, пришедших в последующем Франков и Германцев (Longobardi), власть Медичи, восстания и чуму, экономические кризисы и время расцвета.
Я приглашаю вас пройтись по старинным улочкам города, почувствовать дух бунтарства на площади Piazza dei Priori, прикоснуться к древнейшей цивилизации в музее этрусков (Museo Etrusco), оценить могущество Рима, побывав в римском театре (Teatro romano), а также насладиться изумительными видами тосканских холмов на Viale dei Ponti, простирающимися до горизонта.
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Обзорная экскурсия по Вольтерре
Обзорная экскурсия по Вольтерре
Обзорная экскурсия по Вольтерре
Обзорная экскурсия по Вольтерре

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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