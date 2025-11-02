Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты пещерного города: индивидуальная экскурсия по Матере
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€210 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета2 ноября 2025Интересная экскурсия по древней Матере. Мы зашли в пещерный дом и церковь, посмотрели панораму, побывали в более современной части города. Отдельное спасибо за рекомендацию по ресторану.
- ООльга8 октября 2025Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала, как вернуться обратно. Я
- IInna29 августа 2025Нам очень понравилась Матера! Алина все очень интересно рассказала, единственное что можно было спланировать экскурсию на время после обеда, чтоб было не так жарко. Было бы классно, еслиб гид нам посоветовал такой вариант. В остальном все очень хорошо.
- ВВячеслав27 мая 2025Прогулялись с Алиной по основным достопримечательностям Матеры. Остались очень довольны. Рекомендуем.
- MMary27 апреля 2025Обязательно стоит взять эту экскурсию,если собираетесь посетить Матерру,без гида там будет сложно,Алина отлично провела экскурсию,много интересного узнали и увидели,исходили город вдоль и поперек и, и даже не устали!
- ЮЮлия18 августа 2023Получили интересную, исчерпывающую информацию и много положительных эмоций. Экскурсовод блестящий профессионал своего дела!
- ВВалентина7 июля 2023Большое спасибо Алине за информативную и интересную экскурсию и просто за душевное отношение. Я очень признательна за рекомендации и помощь по вопросам, не касающимся непосредственно нашей экскурсии.
- ББабанин1 июля 2023Спасибо большое. В Матеру ехать надо обязательно, а с гидом удовольствие вдвойне!
- ВВера4 мая 2023Алина - очень душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было интересно и познавательно. Матера-это удивительное место на Земле.
Здесь надо обязательно побывать.
- ИИрина15 октября 2022Здравствуйте! Мы с мужем 7 октября были в чудесном месте Мантера. У нас была экскурсия с гидом Алиной. Само место-
- ИИрина7 октября 2022Экскурсия была для нас двоих. Построена отлично 👌 нам очень понравилась стартовая точка (пусть будет сюрпризом для остальных желающих 😊),
- AANZHELA8 января 2022Алина - потрясающий гид! Знание истории, контекста - супер. Нам очень понравилась прогулка, посещение пещерной церкви с сохранившимися фресками на камнях, экскурсия в жилище в скале - все это произвело большое впечатление!! Спасибо!! Город Матера похож на Иерусалим.
- ЕЕлена7 декабря 2019Алина, молодец! Легко говорит. Отвечает на вопросы. Много дала советов о путешествии по Италии. Рассказала о других экскурсиях. Просто, по
Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Матере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Матере в декабре 2025
Сейчас в Матере в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 215. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Матере (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 21 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль