Экскурсии Матеры об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Матере на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древняя Матера
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€215 за всё до 4 чел.
Секреты пещерного города
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты пещерного города: индивидуальная экскурсия по Матере
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€210 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    2 ноября 2025
    Секреты пещерного города
    Интересная экскурсия по древней Матере. Мы зашли в пещерный дом и церковь, посмотрели панораму, побывали в более современной части города. Отдельное спасибо за рекомендацию по ресторану.
  • О
    Ольга
    8 октября 2025
    Секреты пещерного города
    Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала, как вернуться обратно. Я
    задержалась там одна после окончания экскурсии. Была приятно удивлена, что мы оказались землячки. Матера - прекрасна. Интересный рассказ гида об истории места, посещением музеев и базилик

  • I
    Inna
    29 августа 2025
    Секреты пещерного города
    Нам очень понравилась Матера! Алина все очень интересно рассказала, единственное что можно было спланировать экскурсию на время после обеда, чтоб было не так жарко. Было бы классно, еслиб гид нам посоветовал такой вариант. В остальном все очень хорошо.
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2025
    Секреты пещерного города
    Прогулялись с Алиной по основным достопримечательностям Матеры. Остались очень довольны. Рекомендуем.
  • M
    Mary
    27 апреля 2025
    Секреты пещерного города
    Обязательно стоит взять эту экскурсию,если собираетесь посетить Матерру,без гида там будет сложно,Алина отлично провела экскурсию,много интересного узнали и увидели,исходили город вдоль и поперек и, и даже не устали!
  • Ю
    Юлия
    18 августа 2023
    Секреты пещерного города
    Получили интересную, исчерпывающую информацию и много положительных эмоций. Экскурсовод блестящий профессионал своего дела!
  • В
    Валентина
    7 июля 2023
    Секреты пещерного города
    Большое спасибо Алине за информативную и интересную экскурсию и просто за душевное отношение. Я очень признательна за рекомендации и помощь по вопросам, не касающимся непосредственно нашей экскурсии.
  • Б
    Бабанин
    1 июля 2023
    Секреты пещерного города
    Спасибо большое. В Матеру ехать надо обязательно, а с гидом удовольствие вдвойне!
  • В
    Вера
    4 мая 2023
    Секреты пещерного города
    Алина - очень душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было интересно и познавательно. Матера-это удивительное место на Земле.
    Здесь надо обязательно побывать.
  • И
    Ирина
    15 октября 2022
    Секреты пещерного города
    Здравствуйте! Мы с мужем 7 октября были в чудесном месте Мантера. У нас была экскурсия с гидом Алиной. Само место-
    Мантера - удивительное! Мы получили незабываемое впечатление. Милая Гид Алина провела нас по узким дорожкам этого «города в камне»; показала места, пещеры,, где ещё люди жили до начала 70 годов прошлого века. Экскурсия пролетела быстро, было много интересного и нового для нас. Спасибо огромное за это Алине, потому что сами мы вряд ли смогли бы побродить и увидеть столько! Невозможно просто гулять по улицам этого древнего города, можно заблудиться!!!!
    Очень рекомендую Алину, ее экскурсии интересные! Также советую остановиться в. Мантере хотя бы на одну ночь, чтобы насладиться вечерним видом на город, завораживает; и « пожить « в настоящей пещере(отеле). Впечатления незабываемые!, поверьте!

    Ирина. Москва октябрь 2022

  • И
    Ирина
    7 октября 2022
    Секреты пещерного города
    Экскурсия была для нас двоих. Построена отлично 👌 нам очень понравилась стартовая точка (пусть будет сюрпризом для остальных желающих 😊),
    Построение экскурсии, количество просмотренных объектов - все очень логично. Узнали много нового и в очень простой и интересной манере подачи. Отдельное спасибо за ответы на все наши дополнительные вопросы, касающиеся, в том числе, и других экскурсионных объектов! Эмоции от экскурсии стоят потраченных денег. Тип от «бывалых»: возьмите с собой наличные (за экскурсию и различные мелочи в пути, в том числе монетки - покидать на удачу) и наушники. П. С: еще мы купили у Алины авторский путеводитель по Бари с автографом автора! Советую 😊

  • A
    ANZHELA
    8 января 2022
    Секреты пещерного города
    Алина - потрясающий гид! Знание истории, контекста - супер. Нам очень понравилась прогулка, посещение пещерной церкви с сохранившимися фресками на камнях, экскурсия в жилище в скале - все это произвело большое впечатление!! Спасибо!! Город Матера похож на Иерусалим.
  • Е
    Елена
    7 декабря 2019
    Секреты пещерного города
    Алина, молодец! Легко говорит. Отвечает на вопросы. Много дала советов о путешествии по Италии. Рассказала о других экскурсиях. Просто, по
    человечески помогла советами, важными для путешественников. Очень хорошая, добрая. Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Алина. Всем советую. Будет интересно и полезно.

Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Матере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Матера
  2. Секреты пещерного города
  3. Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Сколько стоит экскурсия по Матере в декабре 2025
Сейчас в Матере в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 215. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Матере (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 21 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль