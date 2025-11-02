читать дальше

Мантера - удивительное! Мы получили незабываемое впечатление. Милая Гид Алина провела нас по узким дорожкам этого «города в камне»; показала места, пещеры,, где ещё люди жили до начала 70 годов прошлого века. Экскурсия пролетела быстро, было много интересного и нового для нас. Спасибо огромное за это Алине, потому что сами мы вряд ли смогли бы побродить и увидеть столько! Невозможно просто гулять по улицам этого древнего города, можно заблудиться!!!!

Очень рекомендую Алину, ее экскурсии интересные! Также советую остановиться в. Мантере хотя бы на одну ночь, чтобы насладиться вечерним видом на город, завораживает; и « пожить « в настоящей пещере(отеле). Впечатления незабываемые!, поверьте!



Ирина. Москва октябрь 2022