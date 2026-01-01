Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Матере на русском языке, цены от €170, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Древняя Матера Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии «Городской пейзаж сохранился в первозданном виде: вы услышите о прошлом и настоящем Матеры и ощутите дух старины» €215 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 15% 14 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Секреты пещерного города Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас Начало: Piazzetta Pascoli «Я познакомлю вас с потаенными уголками сказочной Матеры, ее историей и легендами, а красочные пейзажи погрузят в атмосферу прошлых столетий» €170 €200 за всё до 2 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре Начало: На площади Витторио Венето €210 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Матеры

