Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
«Городской пейзаж сохранился в первозданном виде: вы услышите о прошлом и настоящем Матеры и ощутите дух старины»
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты пещерного города
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
«Я познакомлю вас с потаенными уголками сказочной Матеры, ее историей и легендами, а красочные пейзажи погрузят в атмосферу прошлых столетий»
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
€170
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€210 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Матере
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Матере в январе 2026
Сейчас в Матере в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 215 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Матере (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 21 ⭐ отзыв, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март