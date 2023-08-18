скидка
9%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты пещерного города: индивидуальная экскурсия по Матере
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
«Вы узнаете, как зародилась эта архитектурная традиция и какие тяготы переносили жители пещерных районов в XX веке, увидите дома, церкви и целые монастырские комплексы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
169€153 за всё до 4 чел.
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Прогуляться по пещерным кварталам и отыскать места съёмок известных фильмов
Начало: На площади Витторио Венето
«Посещение Кафедрального собора — €1 с чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210€200 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историко-натуралистическая экскурсия по парку скальных церквей Матеры
Узнайте историю Матеры на пешей экскурсии по парку скальных церквей. Откройте для себя древние поселения и монастыри
Начало: Via Don Minzoni, 36, Matera, 75100
«Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который в 2007 года был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Каждый день
8 фев в 09:00
9 фев в 09:00
€290 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 августа 2023Получили интересную, исчерпывающую информацию и много положительных эмоций. Экскурсовод блестящий профессионал своего дела!
- ВВалентина7 июля 2023Большое спасибо Алине за информативную и интересную экскурсию и просто за душевное отношение. Я очень признательна за рекомендации и помощь по вопросам, не касающимся непосредственно нашей экскурсии.
- ББабанин1 июля 2023Спасибо большое. В Матеру ехать надо обязательно, а с гидом удовольствие вдвойне!
Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сейчас в Матере в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 153 до 290 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
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