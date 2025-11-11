По любому из нижеперечисленных в списке музеев можно заказать экскурсию с нашим гидом. Археологический музей Милана Археологический музей Милана обладает шикарной коллекцией этрусского, греческого и романского искусства. Здесь также наглядно представлены самые ранние страницы истории Милана: античный Милан и Милан Средневековья. Городской Музей при замке Сфорца: музей античного искусства (Museo d’Arte Antica В музее хранятся части истории Милана: городские ворота, городское знамя, многие городские памятники, которые были перенесены сюда во избежание разрушения, которому они подвергались под открытым небом. Экспонаты познакомят вас с историей и культурой Милана со времён раннего христианства и до эпохи Возрождения (XV–XVI века). Вы узнаете, каким было искусство Италии в эпоху Карла Великого, как оно изменилось с приходом Средневековья и что предшествовало появлению шедевров Ренессанса. Музеи Замка Сфорцеско В замке Сфорца находится группа музеев (древнего Египта, доисторический, музыкальных инструментов, посуды, мебели и ряд других), для которых действует единый входной билет. В замке можно увидеть фрески Леонардо в герцогских покоях, последнюю скульптуру Микеланджело, «Пьету Ронданини», картины Мантеньи, Джованни Беллини, Филиппино Липпи, Корреджо и Понтормо, а также любопытное собрание музыкальных инструментов. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи Для многих учёных — историков и искусствоведов — «Тайная вечеря» является величайшим произведением мирового искусства. Мы предлагаем посетить монастырь, в котором находится Тайная вечеря и прослушать получасовой рассказ на русском языке о самом великом произведении художественной живописи. Технический музей имени Леонардо Да Винчи Музей представляет собой этакий концентрированный гимн итальянскому промышленному и техническому дизайну — в разных сферах, но преимущественно за последние полтора столетия. Осматривая его залы и ангары, начинаешь постепенно осознавать, почему же всякие феррари-ламборджини вышли именно отсюда, из этих мест. Музей театра «Ла Скала» При Ла Скале функционирует музей, наполненный красивыми, удивительными и чудесными вещами, имеющими отношение к жизни театра. На стенах музея можно увидеть портреты знаменитых оперных див. Особой популярностью пользуется полотно, на котором изображена Дж. Паста в костюме Анны Болейн, написанное К. Брюлловым. Помимо этого экспозиция включает в себя погрудные бюсты нескольких выдающихся композиторов, посмертную маску Дж. Верди, макеты к наиболее выдающимся постановкам и другие памятные экспонаты. «Дом Верди» Главным городом в жизни Верди был Милан. Именно в этом городе Верди оставил свою самую лучшую работу «Дом Верди», на создание которой он посвятил последние годы жизни. Именно здесь он нашел своё упокоение. Пинакотека Брера Одна из крупнейших галерей Милана. Здесь можно увидеть залы, каждый из которых посвящён отдельной личности. К примеру, 29 зал посвящён творению Караваджо, а 24 — Пьеро делла Франческа. Особую ценность представляют такие произведения, как «Обручение Девы Марии», работы Рафаэля, «Оплакивание Христа», творение Андреа Мантеньи на котором представлена человеческая драма, скандально новаторская, лишенная ренессансной идеализации, «Ужин в Эммаусе» работы известного Караваджо, на которой изображены лики измученных учеников Христа, сам Иисус и прислуга. Также вы можете выбрать следующие музей для посещения:

Пинакотека Амброзиана • Mузей Польди Пеццоли • Городской музей эпохи Рисорджименто • Городской музей истории Милана (с начала XVI века вплоть до XX века) • Дом-музей Манцони • Дом-музей Багатти Вальсекки • Mузеи современного искусства • Галереи Италии • Триэннале • Дом-музей Боски ди Стефано • Вилла Некки Кампильо.