Мини-группа
до 1 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Сегодня в 10:00
6 июн в 10:00
€35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Начало: Метро Duomo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в музеи Милана (на выбор)
Начало: По договорённости (перед входом в выбранный музей)
Расписание: по договорённости с гидом
Завтра в 14:00
6 июн в 09:00
от €120 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 мая 2025Милан удивил! Город моды, истории и невероятной архитектуры. Особенно впечатлил Дуомо — завораживающий собор, от которого невозможно отвести взгляд. Экскурсия
- ССветлана24 мая 2025Очень понравилось! Провели время классно, без спешки и скуки. Узнали много интересного, о чём раньше даже не догадывались — и
- ККонстантин24 мая 2025Прогулка по Милану прошла отлично, все безумно понравилось, гид очень интересная и харизматичная девушка. Скучать не было времени. Организация на высшем уровне.
- ААнна18 мая 2025Очень интересная экскурсия, наш гид Наталья рассказала нам за эти 2 часа очень много, город сразу заиграл новыми красками. Очень рекомендуем эту экскурсию!
- ЕЕвгений4 мая 2025Все было отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музей театра Ла Скала»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2025
Сейчас в Милане в категории "Музей театра Ла Скала" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 120. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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