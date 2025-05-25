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про историю города, и про его скрытые уголки. Гид рассказал всё легко и понятно, как будто просто гуляли с хорошим знакомым, который отлично знает Милан. Атмосфера была тёплая, дружелюбная — не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Спасибо большое за прогулку! Теперь Милан ассоциируется не только с модой, но и с настоящими историями и впечатлениями. 😊