Музей театра Ла Скала – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей театра Ла Скала» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
«Утренний променад»: обзорная по Милану для ранних пташек
Пешая
2 часа
83 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Сегодня в 10:00
6 июн в 10:00
€35 за человека
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Начало: Метро Duomo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€50 за человека
Экскурсия в музеи Милана (на выбор)
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в музеи Милана (на выбор)
Начало: По договорённости (перед входом в выбранный музей)
Расписание: по договорённости с гидом
Завтра в 14:00
6 июн в 09:00
от €120 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 мая 2025
    Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
    Милан удивил! Город моды, истории и невероятной архитектуры. Особенно впечатлил Дуомо — завораживающий собор, от которого невозможно отвести взгляд. Экскурсия
    читать дальше

    была насыщенной, но очень лёгкой для восприятия — спасибо гиду за интересные факты, уютную атмосферу и грамотный маршрут. Благодаря вам удалось почувствовать дух города всего за несколько часов!

  • С
    Светлана
    24 мая 2025
    Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
    Очень понравилось! Провели время классно, без спешки и скуки. Узнали много интересного, о чём раньше даже не догадывались — и
    читать дальше

    про историю города, и про его скрытые уголки. Гид рассказал всё легко и понятно, как будто просто гуляли с хорошим знакомым, который отлично знает Милан. Атмосфера была тёплая, дружелюбная — не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Спасибо большое за прогулку! Теперь Милан ассоциируется не только с модой, но и с настоящими историями и впечатлениями. 😊

  • К
    Константин
    24 мая 2025
    Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
    Прогулка по Милану прошла отлично, все безумно понравилось, гид очень интересная и харизматичная девушка. Скучать не было времени. Организация на высшем уровне.
  • А
    Анна
    18 мая 2025
    «Утренний променад»: обзорная по Милану для ранних пташек
    Очень интересная экскурсия, наш гид Наталья рассказала нам за эти 2 часа очень много, город сразу заиграл новыми красками. Очень рекомендуем эту экскурсию!
  • Е
    Евгений
    4 мая 2025
    «Утренний променад»: обзорная по Милану для ранних пташек
    Все было отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музей театра Ла Скала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Утренний променад»: обзорная по Милану для ранних пташек
  2. Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
  3. Экскурсия в музеи Милана (на выбор)
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Парк Семпионе
  8. Музей современного искусства
  9. Район Навильи
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2025
Сейчас в Милане в категории "Музей театра Ла Скала" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 120. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей театра Ла Скала», 88 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август