Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Участники мастер-класса научатся готовить настоящую неаполитанскую пиццу и изысканный тирамису под руководством шеф-повара с опытом работы в ресторанах Мишлен.



В непринуждённой обстановке гости смогут освоить секреты итальянской кухни, насладиться приготовленными блюдами и попробовать лучшие итальянские вина. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Италии и насладиться кулинарным искусством 5 причин купить этот мастер-класс 🍕 Научитесь готовить пиццу с нуля

🍰 Освойте приготовление тирамису

🍷 Дегустация лучших итальянских вин

👨‍🍳 Уроки от шеф-повара с опытом Мишлен

🎉 Уникальный кулинарный опыт в Милане

Описание мастер-класса Что вас ждёт? Попробуйте приготовить настоящую неаполитанскую пиццу с шеф-поваром, работавшим в ресторанах, отмеченных звёздами Мишлен. В непринуждённой обстановке вы научитесь всем приёмам приготовления лучшей пиццы, которую вы когда-либо пробовали, наслаждаясь дегустацией вин. Вы также приготовите тирамису, которое попробуете после того, как оно застынет в холодильнике. Начните урок с приготовления крема для тирамису, а затем соберите тортик. Пока десерт стоит в холодильнике, вы будете готовить тесто для пиццы, а после этого вы сможете сами приготовить пиццу, испечь её и наслаждаться! Мы также предлагаем дегустацию итальянских вин с лучшим выбором: как красных, так и белых.

