Участники мастер-класса научатся готовить настоящую неаполитанскую пиццу и изысканный тирамису под руководством шеф-повара с опытом работы в ресторанах Мишлен.
В непринуждённой обстановке гости смогут освоить секреты итальянской кухни, насладиться приготовленными блюдами и попробовать лучшие итальянские вина. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Италии и насладиться кулинарным искусством
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍕 Научитесь готовить пиццу с нуля
- 🍰 Освойте приготовление тирамису
- 🍷 Дегустация лучших итальянских вин
- 👨🍳 Уроки от шеф-повара с опытом Мишлен
- 🎉 Уникальный кулинарный опыт в Милане
Что можно увидеть
- Милан
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Попробуйте приготовить настоящую неаполитанскую пиццу с шеф-поваром, работавшим в ресторанах, отмеченных звёздами Мишлен. В непринуждённой обстановке вы научитесь всем приёмам приготовления лучшей пиццы, которую вы когда-либо пробовали, наслаждаясь дегустацией вин. Вы также приготовите тирамису, которое попробуете после того, как оно застынет в холодильнике. Начните урок с приготовления крема для тирамису, а затем соберите тортик. Пока десерт стоит в холодильнике, вы будете готовить тесто для пиццы, а после этого вы сможете сами приготовить пиццу, испечь её и наслаждаться! Мы также предлагаем дегустацию итальянских вин с лучшим выбором: как красных, так и белых.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ужин с пиццей и тирамису
- Дегустация вин
- Мастер-класс с англоговорящим поваром в небольшой группе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F6G2+JW4 Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
