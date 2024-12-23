Дегустации на экскурсиях в Милане – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Милане на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Барное знакомство с Миланом
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Барное знакомство с Миланом
Узнать город через атмосферу культовых заведений, а также попробовать его на вкус
Начало: В центре Милана
«Дегустации оплачиваются отдельно»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
€45 за человека
Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
Начало: F6G2+JW4 Милан, Италия
«В непринуждённой обстановке вы научитесь всем приёмам приготовления лучшей пиццы, которую вы когда-либо пробовали, наслаждаясь дегустацией вин»
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:30
13 июн в 14:30
€99 за человека
Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды
Пешая
3.5 часа
Билеты
Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды
Начало: F58R+847 Милан, Италия
«В конце экскурсии вы присоединитесь к дегустации вина и еды, где специалист по винам объяснит и представит вам итальянские вина, от знаменитой Тосканы до престижного Пьемонта, и вы сможете отличить их по аромату, вкусу, цвету и вкусу»
Расписание: См. календарь
13 июн в 08:45
14 июн в 08:45
€99 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    23 декабря 2024
    Гастро-историческая прогулка по Милану
    Получилась очень милая прогулка по Милану. Основные достопримечательности были представлены отлично, при этом были милые гастрономические перерывы согласно тематике. От этого восприятие становится еще более комфортным)
  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Гастро-историческая прогулка по Милану
    Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
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    вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕

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  • Р
    Роза
    29 апреля 2024
    Гастро-историческая прогулка по Милану
    С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Барное знакомство с Миланом
  2. Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
  3. Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды
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  4. Галерея Виктора Эммануила II
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  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Королевский дворец
  9. Музей современного искусства
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2025
Сейчас в Милане в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 99.
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