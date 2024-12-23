Мини-группа
до 4 чел.
Барное знакомство с Миланом
Узнать город через атмосферу культовых заведений, а также попробовать его на вкус
Начало: В центре Милана
«Дегустации оплачиваются отдельно»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Мастер-класс по приготовлению пиццы и тирамису с дегустацией вин
Начало: F6G2+JW4 Милан, Италия
«В непринуждённой обстановке вы научитесь всем приёмам приготовления лучшей пиццы, которую вы когда-либо пробовали, наслаждаясь дегустацией вин»
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:30
13 июн в 14:30
€99 за человека
Билеты
Экскурсия на крыше: Миланский собор и дегустация вин и еды
Начало: F58R+847 Милан, Италия
«В конце экскурсии вы присоединитесь к дегустации вина и еды, где специалист по винам объяснит и представит вам итальянские вина, от знаменитой Тосканы до престижного Пьемонта, и вы сможете отличить их по аромату, вкусу, цвету и вкусу»
Расписание: См. календарь
13 июн в 08:45
14 июн в 08:45
€99 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория23 декабря 2024Гастро-историческая прогулка по МилануПолучилась очень милая прогулка по Милану. Основные достопримечательности были представлены отлично, при этом были милые гастрономические перерывы согласно тематике. От этого восприятие становится еще более комфортным)
- ИИнна6 мая 2024Гастро-историческая прогулка по МилануСегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным
- РРоза29 апреля 2024Гастро-историческая прогулка по МилануС Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Дегустационные туры»
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