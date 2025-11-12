Мои заказы

Милан эпохи Возрождения

В эпоху Возрождения Милан вошёл в число самых больших и богатых городов Европы. Город активно расширял свои территории, развивая не только экономику, но также науку и искусство.

Большую роль в этом
сыграл приход к власти династии Сфорца, представители которой привлекали ко двору видных учёных, поэтов, художников, таких как Леонардо да Винчи (к «миланскому» периоду относится большое количество его шедевров) и Донато Браманте (который работал при создании Ватиканского собора).

Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Программа двухчасовой экскурсии • Городской замок Сфорца.
  • Церковь Санта Мария делле Грацие, памятник Юнеско.
  • Сикстинская капелла Милана — церковь Святого Маврикия. Программа трёхчасовой экскурсии • Начало у городского замка Сфорца.
  • Церковь Санта Мария делле Грацие, памятник Юнеско.
  • Сикстинская капелла Милана — церковь Святого Маврикия.
  • Капелла Портинари при церкви Святого Евсторгия. Фрески Винценцо Фоппа в капелле Портинари — это вершина ломбардского ренессансного искусства до приезда Леонарда да Винчи в Милан. Вход в капеллу — €6.

• Окончание у Дарсены на водных каналах. Важная информация:

  • Совет: экскурсию желательно дополнить посещением Миланской Чертозы — шедевром живописи позднего периода Возрождения. Чертоза находится по адресу виале Чертоза. Продолжительность экскурсии по Чертозе 2 часа. Почасовой тариф экскурсии — €20. Время обеда — с 12:00 до 15:00.
  • На трёхчасовую экскурсию возьмите с собой билет на общественный транспорт (€1,5).

По согласованию с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В зависимости от варианта:
  • Городской замок Сфорца
  • Церковь Санта Мария делле Грацие
  • Памятник Юнеско
  • Церковь Святого Маврикия
  • Капелла Портинари при церкви Святого Евсторгия
  • Дарсена на водных каналах
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Плата за общественный транспорт
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Совет: экскурсию желательно дополнить посещением Миланской Чертозы - шедевром живописи позднего периода Возрождения. Чертоза находится по адресу виале Чертоза. Продолжительность экскурсии по Чертозе 2 часа. Почасовой тариф экскурсии - €20. Время обеда - с 12:00 до 15:00
  • На трёхчасовую экскурсию возьмите с собой билет на общественный транспорт (€1,5)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Милана

