В эпоху Возрождения Милан вошёл в число самых больших и богатых городов Европы. Город активно расширял свои территории, развивая не только экономику, но также науку и искусство.
Описание экскурсииПрограмма двухчасовой экскурсии • Городской замок Сфорца.
- Церковь Санта Мария делле Грацие, памятник Юнеско.
- Сикстинская капелла Милана — церковь Святого Маврикия. Программа трёхчасовой экскурсии • Начало у городского замка Сфорца.
- Церковь Санта Мария делле Грацие, памятник Юнеско.
- Сикстинская капелла Милана — церковь Святого Маврикия.
- Капелла Портинари при церкви Святого Евсторгия. Фрески Винценцо Фоппа в капелле Портинари — это вершина ломбардского ренессансного искусства до приезда Леонарда да Винчи в Милан. Вход в капеллу — €6.
• Окончание у Дарсены на водных каналах. Важная информация:
- Совет: экскурсию желательно дополнить посещением Миланской Чертозы — шедевром живописи позднего периода Возрождения. Чертоза находится по адресу виале Чертоза. Продолжительность экскурсии по Чертозе 2 часа. Почасовой тариф экскурсии — €20. Время обеда — с 12:00 до 15:00.
- На трёхчасовую экскурсию возьмите с собой билет на общественный транспорт (€1,5).
