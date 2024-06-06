1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
35€32 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам
Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Начало: В районе площади Duomo
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
1 июля в 13:00
2 июля в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам
Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
€35 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
€35 за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Нескучная прогулка по историческому центру города
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
- IInna5 июня 2024Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
- ЭЭлла5 июня 2024Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
- ЭЭля4 июня 2024Супер все понравилось
- ДДениз2 июня 2024Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
- IIrina2 июня 2024Профессионал своего дела. Интересный рассказчик. Провела экскурсию на 5+. Очень рекомендую! Лучшая!
- ИИрина1 июня 2024Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
- ИИзат1 июня 2024Все было супер интересно, спасибо большое
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
- ССветлана30 мая 2024Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
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