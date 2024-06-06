🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 205 отзывов Променад по Милану: история, культура и архитектура Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида Начало: У памятника «Игла, нить и узел» € 35 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 106 отзывов Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана Начало: В районе метро Cairoli Castello 180 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 75 отзывов Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2 часа 47 отзывов Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах Начало: У памятника Леонардо да Винчи Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30 35 € 32 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 197 отзывов Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города Начало: В районе площади Duomo 200 € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 19 отзывов Милан - не только Дуомо и Ла Скала Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи € 209 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 75 отзывов Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом Начало: Piazza del Carmine 160 € 136 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города Начало: На Piazza Castello € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии € 185 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 6 отзывов Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии Начало: На piazzale Cadorna Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас Начало: У памятника на площади Дуомо € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана от € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца € 188 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль € 187 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Нескучная прогулка по Милану с детьми: путешествие по эпохам Приглашаем на захватывающую прогулку по Милану, где история оживает в рассказах для всей семьи. Идеально подходит для детей и взрослых € 187 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 49 отзывов Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения Начало: Piazza La Scala Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30 € 35 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 66 отзывов Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы Начало: Metro Cadorna Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00 € 35 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо Начало: Piazzale Cadorna Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое Начало: Пл, Дуомо,1 € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Первый поцелуй с Миланом Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом Нескучная прогулка по историческому центру города Начало: На площади Ла Скала € 160 за всё до 6 чел.