Вы увидите необыкновенный монастырь Чертоза, полюбуетесь его архитектурой и, по желанию, сможете посетить здание и осмотреть его изнутри: фрески и картины впечатляют.

Наталья Ваш гид в Милане Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом €120 за экскурсию

Описание экскурсии Что вас ждёт? Чертоза — это монастырь, основанный монахами чертозинцами. Обычно монахи этого ордена не жалели денег на создание монастырей и зачастую имели мецената в лице самого правителя города. Именно поэтому чертозы представляют собой замечательные памятники архитектуры и содержат в себе драгоценные художественные произведения. Чертоза Милана — это просто находка для любителя живописи, церковь полностью расписана фресками местных художников: Симоне Петерцано (ученика Тициана и в свою очередь учителя Караваджо) и Даниэле Крэспи. Важная информация: Возьмите 2 билета на общественный транспорт (стоимость 1,50 евро).

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Транспортные расходы Личные расходы

Где начинаем и завершаем? Начало: Via Garegnano, 28, 20156 Milano, у входа в Чертозу Завершение: Via Garegnano, 28, 20156 Milano Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Возьмите 2 билета на общественный транспорт (стоимость 1,50 евро)