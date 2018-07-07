Вы увидите необыкновенный монастырь Чертоза, полюбуетесь его архитектурой и, по желанию, сможете посетить здание и осмотреть его изнутри: фрески и картины впечатляют.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Чертоза — это монастырь, основанный монахами чертозинцами. Обычно монахи этого ордена не жалели денег на создание монастырей и зачастую имели мецената в лице самого правителя города. Именно поэтому чертозы представляют собой замечательные памятники архитектуры и содержат в себе драгоценные художественные произведения. Чертоза Милана — это просто находка для любителя живописи, церковь полностью расписана фресками местных художников: Симоне Петерцано (ученика Тициана и в свою очередь учителя Караваджо) и Даниэле Крэспи.
По согласованию с гидом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Garegnano, 28, 20156 Milano, у входа в Чертозу
Завершение: Via Garegnano, 28, 20156 Milano
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Возьмите 2 билета на общественный транспорт (стоимость 1,50 евро)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Samuel
7 июл 2018
Отличная экскурсия, супер экскурсовод, у нас даже не было вопросов что бы задать в конце!!!
Спасибо огромное
Спасибо огромное
К
Капитолина
19 янв 2017
Чертоза была прекрасной. Великолепный и очень необычный образец архитектуры зрелого Ренессанса. Наталье спасибо.
