Лучшее время для посещения музеев Милана - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристический поток умеренный. Летом музеи также открыты, но может быть жарко и многолюдно. Зимой посещение возможно, так как мероприятия проходят в помещении, но стоит учитывать праздничные дни и возможные ограничения.

Находясь в Милане с детьми, не упустите шанс посетить музеи, которые откроют перед ними мир динозавров, звёзд и морских обитателей.Музей естествознания, планетарий и городской аквариум - это места, где дети

смогут узнать о происхождении Земли, увидеть динозавров и изучить морскую жизнь. Гиды с педагогическим образованием обеспечат увлекательное времяпрепровождение, пока родители могут заняться своими делами. Это уникальная возможность для детей исследовать мир науки и природы в одном из самых культурных городов Европы

Описание экскурсии

Музей естествознания

Музей естествознания — это старейший музей Милана, являющийся одним из важнейших естественно-научных музеев Италии. Он расположен в здании, которое находится в общественном саду «Порта Венеция» (Porta Venezia).

Экспозиция музея

Постоянная экспозиция музея включает в себя следующие разделы:

Минералогия

Палеонтология

Естественная история человека

Зоология беспозвоночных

Зоология позвоночных

Коллекция музея привлекает как исследователей, так и широкую публику. Здесь можно увидеть воссозданные ландшафты природной среды обитания различных видов древних животных — от пустынь до тропических лесов. Не пропустите зал, полностью посвященный динозаврам, который рассказывает об их происхождении и эволюции. Прогулка по музею — это своеобразное путешествие во времени.

Планетарий

Находится в том же парке, что и музей естествознания, городской планетарий — один из старейших в Европе. Его популярность подтверждается впечатляющими цифрами: каждогодне планетарий посещают примерно 100 000 гостей, а за все время — 5 миллионов.

Планетарий, построенный в 1930 году на средства известного издательства Pearson Education, Inc., спроектирован в неоклассическом стиле архитектором Пьеро Порталуппи. В круглом зале диаметром около 20 метров могут разместиться около 320 человек.

После Второй мировой войны планетарий было решено закрыть, но хранитель Альдо Вентури смог тайно спрятать оборудование, за что получил звание рыцаря Республики. В 1949 году планетарий вновь открыл свои двери для публики. В 90-х годах его оснастили современными технологиями обработки и проекции изображения, но до сих пор сохраняется идеология «живого преподавателя», что позволяет создавать особую атмосферу общения со зрителем.

Городской аквариум

Малыши здесь смогут узнать о разнообразных морских обитателях: осётрах, медузах, яйцах акул, коралловых рыбках и муренах! Это отличное место для семейного отдыха и познавательного времяпрепровождения.

Технический музей имени Леонардо Да Винчи

Это самый большой музей в Европе, предлагающий одну из лучших коллекций технических проектов и научных исследований Леонардо да Винчи, а также множество действующих моделей его изобретений и тысяч рисунков.

Экспонаты и интерактивные лаборатории

Помимо наследия Леонардо в музее представлены экспонаты, отражающие развитие науки и техники в Италии. В транспортном отделе можно увидеть корабли, поезда, самолеты и даже подводную лодку, а в телекоммуникационном — телефоны и телеграфы. Более 10 интерактивных лабораторий позволяют детям научиться делать неразрушающиеся мыльные пузыри, «расчесывать» железо, готовить чернила и даже варить пиво. Эти лаборатории становятся особенно популярными среди детей.

Наука для маленьких

Отделение «Наука для маленьких» ориентировано на детей от 3 до 6 лет. Здесь малыши могут исследовать, экспериментировать и оценивать свои способности. Дети находят волшебство в числах и формах, играют с материалами, мыльными пузырями и водой.