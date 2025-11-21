Комо — идеальное дополнение к шумному Милану: здесь тишина, легенды и чарующие пейзажи.
Описание экскурсии
Милан и Комо — это воплощение многогранности Италии. Тихий, романтичный, загадочный и спокойный Комо — это настоящий глоток тишины для тех, кто хотел бы чуточку отдохнуть от бурного Милана. Комо — город с историей, характером и своими тайнами. Именно здесь по легенде спрятана чаша Святого Грааля. В воздухе Комо «витает» атмосфера старины, и кажется, что время в нем приостановилось.
Основан Комо Юлием Цезарем, а по улицам города в разные времена проходили философы Плиний Старший и Плиний Младший, модельер Джанни Версаче и футболит Луиджи
Мерони. В Комо можно даже повстречать знаменитостей (например, Джорджа Клуни), они с охотой покупают здесь виллы. А на вилле Балбианелло снимали эпизоды «Звездных войн», и я обязательно Вас с ней познакомлю! Так как город расположен на озере, то мы сможем прокатиться на катере. С реки открывается живописный вид на уютно расположившиеся на берегу озера виллы. Чтобы увидеть красоты Комо сверху, можно подняться на фуникулере до Брунатэ. А если есть желание подняться еще вышеи увидеть зрелище, захватывающее дух, то можно залезть на маяк А. Волта. Всего в 15 минутах езды от города находится аутлет Фокс Таун, в который мы можем отправиться прямо из Комо. А если захотите продолжить приключение, то можно доехать и до швейцарского городка Лугано. Я покажу Вам удивительные места, пронизанные самобытностью и величественной красотой природы. Блеск озера, величественность деревьев и огромное количество древних легенд о Комо сделают поездку незабываемой!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Комо, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
