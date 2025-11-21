Милан и Комо — это воплощение многогранности Италии. Тихий, романтичный, загадочный и спокойный Комо — это настоящий глоток тишины для тех, кто хотел бы чуточку отдохнуть от бурного Милана. Комо — город с историей, характером и своими тайнами. Именно здесь по легенде спрятана чаша Святого Грааля. В воздухе Комо «витает» атмосфера старины, и кажется, что время в нем приостановилось.

Основан Комо Юлием Цезарем, а по улицам города в разные времена проходили философы Плиний Старший и Плиний Младший, модельер Джанни Версаче и футболит Луиджи

Мерони. В Комо можно даже повстречать знаменитостей (например, Джорджа Клуни), они с охотой покупают здесь виллы. А на вилле Балбианелло снимали эпизоды «Звездных войн», и я обязательно Вас с ней познакомлю! Так как город расположен на озере, то мы сможем прокатиться на катере. С реки открывается живописный вид на уютно расположившиеся на берегу озера виллы. Чтобы увидеть красоты Комо сверху, можно подняться на фуникулере до Брунатэ. А если есть желание подняться еще вышеи увидеть зрелище, захватывающее дух, то можно залезть на маяк А. Волта. Всего в 15 минутах езды от города находится аутлет Фокс Таун, в который мы можем отправиться прямо из Комо. А если захотите продолжить приключение, то можно доехать и до швейцарского городка Лугано. Я покажу Вам удивительные места, пронизанные самобытностью и величественной красотой природы. Блеск озера, величественность деревьев и огромное количество древних легенд о Комо сделают поездку незабываемой!