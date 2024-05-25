1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Милана на озеро Комо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу озера Комо, посетив Комо, Черноббио и Торно. Прогулка на пароме, роскошные виллы и чашечка кофе на берегу ждут вас
Начало: На станции Милано Чентрале
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€505 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
1 июля в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККайрат25 мая 202423 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
- KKonstantin7 мая 2024Все было хорошо организовано и интересная экскурсия
- ААлексей2 мая 2024Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Тиана очень классный рассказчик, очаровательная женщина и интереснейший собеседник! Устроила потрясающую экскурсию с известными и необычными местами! Очень рекомендую
- ККсения18 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Замечательный гид Тиана. Увлекательно, познавательно, безумно красиво!
- ИИлья15 апреля 2024Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
- ВВероника14 апреля 2024Спасибо большое Ирине за организацию поездки на озеро Комо! Прекрасная погода, красивейшие пейзажи и интересные рассказы нашего гида сделали этот день незабываемым! Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода! Общение с Ириной было очень комфортным и приятным!
- AAkmal26 июля 2023Комо, Черноббио, Торно - жемчужины озера Комо из МиланаЭкскурсию провела очаровательная Тиана! Мы выехали на электричке из Центрального вокзала Милана в Комо. Тиана показала и рассказала очень много
- ИИлона17 мая 2023озеро Комо - это конечно райское место!! очень благодарны гиду Олегу!! провел с нами целый день, показал сам город Комо,
- ММаксим6 мая 2023Комо, Черноббио, Торно - жемчужины озера Комо из МиланаНам очень понравились все экскурсии с Тианой. Тиана отличный гид, который: 1) дает вариации по таймингу исходя из личных предпочтений.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Озеро Комо»
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