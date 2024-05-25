Из Милана на озеро Комо

Найдено 5 экскурсий в категории «Озеро Комо» в Милане на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный день на Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
380 за всё до 4 чел.
Из Милана на озеро Комо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Из Милана на озеро Комо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу озера Комо, посетив Комо, Черноббио и Торно. Прогулка на пароме, роскошные виллы и чашечка кофе на берегу ждут вас
Начало: На станции Милано Чентрале
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от 200 за всё до 10 чел.
Из Милана - к озеру Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
505 за всё до 5 чел.
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
1 июля в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Милан - Комо. Круиз Комо-Мольтразио
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кайрат
    25 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    23 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
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    досконально рассказала всю историю Варенны, Белладжио. Отлично организована маршрут, забота туристов, предоставляя зонт для нас, слушать ее рассказы нам было очень интересно и полезно. Спасибо большое Ирина за проведенную экскурсию, видно что вы профессионал своего дела.

  • K
    Konstantin
    7 мая 2024
    Из Милана на озеро Комо
    Все было хорошо организовано и интересная экскурсия
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Из Милана на озеро Комо
    Тиана очень классный рассказчик, очаровательная женщина и интереснейший собеседник! Устроила потрясающую экскурсию с известными и необычными местами! Очень рекомендую
  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Из Милана на озеро Комо
    Прекрасная экскурсия. Замечательный гид Тиана. Увлекательно, познавательно, безумно красиво!
    Прекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсия
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - к озеру Комо
    Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
  • В
    Вероника
    14 апреля 2024
    Идеальный день на Комо
    Спасибо большое Ирине за организацию поездки на озеро Комо! Прекрасная погода, красивейшие пейзажи и интересные рассказы нашего гида сделали этот день незабываемым! Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода! Общение с Ириной было очень комфортным и приятным!
  • A
    Akmal
    26 июля 2023
    Комо, Черноббио, Торно - жемчужины озера Комо из Милана
    Экскурсию провела очаровательная Тиана! Мы выехали на электричке из Центрального вокзала Милана в Комо. Тиана показала и рассказала очень много
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    интересных фактов и красивых вилл знаменитостей. Поплавали на кораблике. В конце дня после экскурсии поднялись на фуникулере на холм и поужинали с видом на весь городок. Рокомендасьён!

  • И
    Илона
    17 мая 2023
    Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
    озеро Комо - это конечно райское место!! очень благодарны гиду Олегу!! провел с нами целый день, показал сам город Комо,
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    прокатились по озеру, посмотрели береговые красоты!! а также проехали в приграничный швейцарский город Лугано. прелестные места!! Олег рассказал и показал все основные достопримечательности, подстроился под наш темп, и получилась ненапряжная поездка! спасибо ему еще раз!!

  • М
    Максим
    6 мая 2023
    Комо, Черноббио, Торно - жемчужины озера Комо из Милана
    Нам очень понравились все экскурсии с Тианой. Тиана отличный гид, который: 1) дает вариации по таймингу исходя из личных предпочтений.
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    Мы взяли медленный маршрут на корабле по озеру Комо и остались очень довольны; 2) рассказывает много интересной и полезной информации по посещаемым местам и жизни в Италии в целом; 3) рекомендует отличные кафе, рестораны, сувенирные лавки и магазины в посещаемых местах; 4) хорошо инструктирует, как встретиться в начале экскурсии и уехать обратно. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Озеро Комо»

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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Озеро Комо" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 505. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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