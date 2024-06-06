1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
«Заведя разговор о декоративном искусстве, мы не сможем миновать пейзажный парк, где проводятся выставки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
7 часов
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
«Вы увидите романтичное озеро Комо, каким его ждете: водную гладь и горы на горизонте»
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Милана на озеро Комо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу озера Комо, посетив Комо, Черноббио и Торно. Прогулка на пароме, роскошные виллы и чашечка кофе на берегу ждут вас
Начало: На станции Милано Чентрале
«Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов»
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
«Отдохнете в парке Семипионе, «зеленом сердце» города, впечатлитесь живописным каналом Навильи и почувствуете дыхание прошлого у римских руин и могучего замка Сфорца»
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
«Сирмионе покорит вас волшебными пейзажами, средневековой архитектурой, неспешным ритмом жизни и умиротворяющей атмосферой»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Красота Лепонтинских Альп: озеро Мораско, водопад Точе и сыр Беттельматт
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
«Вы прогуляетесь вдоль озера по долине Формацца и полюбуетесь захватывающими горными пейзажами со смотровой площадки»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
€340 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
«Вы пройдетесь по длинной набережной Корсо Умберто I, известной великолепными окружающими пейзажами»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
€90 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
«Удивительно, но меньше чем за час вы попадёте в настоящую сказку: горные вершины, великолепные сады и виллы… Всё это — озеро Комо»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€505 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
«пейзажный парк Семпионе и замок Сфорцеско, считающийся прообразом московского Кремля»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Вы увидите знаменитый готический собор Дуомо, строившийся несколько веков, погуляете по пейзажному парку Семпионе загляните к замку Сфорцеско, который считается прообразом московского Кремля»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
«Поездка на границу Италии и Швейцарии, где в окружении гор расположены известные на весь мир живописные озёра»
Расписание: Все даты указанны в календаре.
1 июля в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
«В этих неповторимых пейзажах сердце начинает биться чаще и вам, наверняка, захочется возвращаться сюда снова и снова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
«Тем, кто уже познакомился с городом и ждёт отдыха от шума и суеты городской жизнии, хочет погрузиться в природную красоту»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
- ЭЭлла5 июня 2024Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
- ССветлана30 мая 2024Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
- ААнжелика28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид Наталья - молодец. Человек на своем месте. Все емко, понятно, интересно. Всем рекомендую
- ККайрат25 мая 202423 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
- AAljona21 мая 2024Прекрасная экскурсия! Подходит для первого знакомства с городом. Гид Наталья интересно подавала информацию, была легка и доброжелательна. Искренне рекомендую!
- ССветлана17 мая 2024Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
- ЛЛюдмила14 мая 2024Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
- ААнастасия13 мая 2024Гуляли по вечерним улицам Милана с Елизаветой! Очень интересная экскурсия, узнала много нового о Милане, прошлись по таким местам, просто чудесно! Елизавета захватила с первой минуты своими рассказами и обаянием! Огромное ей спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Природа и пейзажи»
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