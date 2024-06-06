Познавательные экскурсии на природе в Милане

Найдено 16 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Милану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
205 отзывов
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
«Заведя разговор о декоративном искусстве, мы не сможем миновать пейзажный парк, где проводятся выставки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Идеальный день на Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
«Вы увидите романтичное озеро Комо, каким его ждете: водную гладь и горы на горизонте»
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
380 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Из Милана на озеро Комо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Из Милана на озеро Комо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу озера Комо, посетив Комо, Черноббио и Торно. Прогулка на пароме, роскошные виллы и чашечка кофе на берегу ждут вас
Начало: На станции Милано Чентрале
«Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов»
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от 200 за всё до 10 чел.
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Влюбиться в Милан за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
«Отдохнете в парке Семипионе, «зеленом сердце» города, впечатлитесь живописным каналом Навильи и почувствуете дыхание прошлого у римских руин и могучего замка Сфорца»
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
«Сирмионе покорит вас волшебными пейзажами, средневековой архитектурой, неспешным ритмом жизни и умиротворяющей атмосферой»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
430 за всё до 3 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Красота Лепонтинских Альп
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Красота Лепонтинских Альп: озеро Мораско, водопад Точе и сыр Беттельматт
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
«Вы прогуляетесь вдоль озера по долине Формацца и полюбуетесь захватывающими горными пейзажами со смотровой площадки»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
340 за всё до 7 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Мини-группа
4 часа
15 отзывов
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
«Вы пройдетесь по длинной набережной Корсо Умберто I, известной великолепными окружающими пейзажами»
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
90 за человека
Из Милана - к озеру Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
«Удивительно, но меньше чем за час вы попадёте в настоящую сказку: горные вершины, великолепные сады и виллы… Всё это — озеро Комо»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
505 за всё до 5 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
«пейзажный парк Семпионе и замок Сфорцеско, считающийся прообразом московского Кремля»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Вы увидите знаменитый готический собор Дуомо, строившийся несколько веков, погуляете по пейзажному парку Семпионе загляните к замку Сфорцеско, который считается прообразом московского Кремля»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
«Поездка на границу Италии и Швейцарии, где в окружении гор расположены известные на весь мир живописные озёра»
Расписание: Все даты указанны в календаре.
1 июля в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Милан - Комо. Круиз Комо-Мольтразио
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
«В этих неповторимых пейзажах сердце начинает биться чаще и вам, наверняка, захочется возвращаться сюда снова и снова»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
«Тем, кто уже познакомился с городом и ждёт отдыха от шума и суеты городской жизнии, хочет погрузиться в природную красоту»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • Э
    Элла
    5 июня 2024
    Променад по Милану
    Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
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    советы, на что еще нужно обратить внимание и что (и как лучше!) можно еще посетить. Она так же поделилась инсайдерской информацией по поводу приобретения входных билетов в музеи, проездных, рассказала о своих предпочтениях в плане кафешек, ресторанов, шопинга. Экскурсия прошла на одном дыхании так, что даже мы,"возрастные" туристы, не успели устать. Рекомендуем всем. Скучно точно не будет. Спасибо, Наталья!

  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
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    составила маршрут немного по другому:интересные истории, старинные кафе, история кофе и необычные места, скрытые от глаз туристов. Ну прям очень сочно и вкусно (по- итальянски), посоветовала еще и фильмы посмотреть чтобы продлить послевкусие после отпуска, посоветовала куда еще съездить! Однозначно рекомендуем

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Променад по Милану
    Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
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    только двое, экскурсия состоялась,Наталья провела её на одном дыхании! Прилетели сегодня, уже к вечеру узнали самое главное о Милане,завтра будем гулять по городу, руководствуясь рекомендациями экскурсовода.

  • А
    Анжелика
    28 мая 2024
    Променад по Милану
    Отличная экскурсия. Гид Наталья - молодец. Человек на своем месте. Все емко, понятно, интересно. Всем рекомендую
  • К
    Кайрат
    25 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    23 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
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    досконально рассказала всю историю Варенны, Белладжио. Отлично организована маршрут, забота туристов, предоставляя зонт для нас, слушать ее рассказы нам было очень интересно и полезно. Спасибо большое Ирина за проведенную экскурсию, видно что вы профессионал своего дела.

  • A
    Aljona
    21 мая 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Прекрасная экскурсия! Подходит для первого знакомства с городом. Гид Наталья интересно подавала информацию, была легка и доброжелательна. Искренне рекомендую!
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри
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    не предусмотрено, осмотрели дворы, увидели парк вокруг замка, арку мира, в замке располагаются 5 музеев, которые можно посетить отдельно, далее по маршруту кафедральный собор Дуомо,, с посещением собора. По пути гид рассказывала об истории Милана, показывала знаковые места: старую рыночную площадь, памятник среднему пальцу, здания первоначальной и новой финансовых бирж. Билеты в собор приобретает гид, поэтому не пришлось долго стоять в очереди на посещение собора. Экскурсия длится 3 часа, это оптимальное время для проведения такой экскурсии. Гид Наталья отвечала на все интересующие вопросы, она хорошо знает историю Италии и Милана. Рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Гуляли по вечерним улицам Милана с Елизаветой! Очень интересная экскурсия, узнала много нового о Милане, прошлись по таким местам, просто чудесно! Елизавета захватила с первой минуты своими рассказами и обаянием! Огромное ей спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Променад по Милану
  2. Идеальный день на Комо
  3. Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
  4. Из Милана на озеро Комо
  5. Главное в Милане за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 35 до 505. Туристы уже оставили гидам 545 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 545 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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