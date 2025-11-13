Что вас ждёт? Во время нашей прогулки вы узнаете об интересных фактах из жизни Джузеппе Верди, историю создания музыкальных произведений в Милане и увидите этот город через призму музыки. Итальянцы — очень музыкальный народ, а Милан — город музыки. Не случайно именно здесь находится её храм — Ла Скала, мировой центр оперной и балетной культуры, на сцене которого испокон веков выступают самые знаменитые оперные певцы и балетные танцоры со всего мира.

Мы расскажем вам историю этого самого старого оперного театра Европы, посетим музей Ла Скалы, в котором вы сможете увидеть музыкальные инструменты и картины, посвящённые итальянским композиторам, и погрузиться в блистательное прошлое театра.

Мы покажем вам дом, в котором жил Тосканини, и шагая по следам Джузеппе Верди в Милане в год его 200-летнего юбилея, подведём вас к Консерватории, носящей его имя.

Мы вам покажем гостиницу и, если нам повезёт, даже комнату, в которых Джузеппе Верди провёл последние годы своей жизни.

Потом сядем на метро и проедем до дома Джузеппе Верди, где композитор на склоне лет основал дом для престарелых музыкантов, и где он захоронен в своей крипте. Отдать должное гению композитора и поклониться на его могиле приезжали такие знаменитости, как композитор Джакомо Пуччини, балерина Карла Фрачи, теноры Пласидо Доминго и Хосэ Каррерас, короли Италии — Маргарита и Умберто II ди Савойя, Бенито Муссолини.

