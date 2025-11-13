Милан - город, где музыка и история переплетаются в каждом уголке.
Экскурсия «По следам Джузеппе Верди» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великого композитора.
Посетители смогут увидеть Ла Скала, узнать об истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Узнать о жизни Джузеппе Верди
- 🏛 Посетить Ла Скала
- 🎨 Увидеть музей театра
- 🏠 Посетить дом Верди
- 🕊 Почтить память композитора
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Ла Скала
- Музей Ла Скала
- Дом Джузеппе Верди
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Во время нашей прогулки вы узнаете об интересных фактах из жизни Джузеппе Верди, историю создания музыкальных произведений в Милане и увидите этот город через призму музыки. Итальянцы — очень музыкальный народ, а Милан — город музыки. Не случайно именно здесь находится её храм — Ла Скала, мировой центр оперной и балетной культуры, на сцене которого испокон веков выступают самые знаменитые оперные певцы и балетные танцоры со всего мира.
- Мы расскажем вам историю этого самого старого оперного театра Европы, посетим музей Ла Скалы, в котором вы сможете увидеть музыкальные инструменты и картины, посвящённые итальянским композиторам, и погрузиться в блистательное прошлое театра.
- Мы покажем вам дом, в котором жил Тосканини, и шагая по следам Джузеппе Верди в Милане в год его 200-летнего юбилея, подведём вас к Консерватории, носящей его имя.
- Мы вам покажем гостиницу и, если нам повезёт, даже комнату, в которых Джузеппе Верди провёл последние годы своей жизни.
Потом сядем на метро и проедем до дома Джузеппе Верди, где композитор на склоне лет основал дом для престарелых музыкантов, и где он захоронен в своей крипте. Отдать должное гению композитора и поклониться на его могиле приезжали такие знаменитости, как композитор Джакомо Пуччини, балерина Карла Фрачи, теноры Пласидо Доминго и Хосэ Каррерас, короли Италии — Маргарита и Умберто II ди Савойя, Бенито Муссолини. Важная информация:.
- Музей театра Ла Скала (входит в экскурсию) открыт ежедневно с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:30. Экскурсия по музею длится 1 час.
- Совет: экскурсию желательно дополнить посещением музея музыкальных инструментов при городском замке.
По согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Джузеппе Верди при консерватории
- Музей театра Ла Скала
- Гостиница и комната, в которой жил Джузеппе Верди
- Музей Джузеппе Верди при доме престарелых
- Могила Джузеппе Верди
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Проезд на общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Сан Бабила, у колонны
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
