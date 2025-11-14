Эпоха Просвещения оставила значительный след в Милане. Узнайте, как Мария Тереза Австрийская и Джузеппе Пьермарини повлияли на развитие города. Вас ждут такие памятники, как театр Ла Скала и миланский королевский дворец. Также посетите виллу, где жил Евгений Боарнэ. Это уникальная возможность увидеть архитектурные шедевры и погрузиться в атмосферу прошлого. Экскурсия на русском языке позволит глубже понять культурное наследие Милана
- 🏛️ Узнать об эпохе Просвещения
- 🎭 Посетить театр Ла Скала
- 🏰 Увидеть королевский дворец
- 🏡 Исследовать виллу Евгения Боарнэ
- 🗣️ Экскурсия на русском языке
Что можно увидеть
- Театр Ла Скала
- Миланский королевский дворец
- Вилла Евгения Боарнэ
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Всего лишь в качестве закуски к экскурсии упомянем, что среди памятников этой эпохи будут и такие всемирно известные здания, как театр Ла Скала, миланский королевский дворец и вилла, которую впоследствии избрал своей резиденцией Евгений Боарнэ — сын Жозефины, жены Наполеона. Совет: экскурсию желательно дополнить посещением следующих музеев:
- Музей Театра Ла Скала. Открыт ежедневно с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:30. Экскурсия по музею длится 1 час, стоимость экскурсии за человека 20 евро.
- Музей городской истории. Открыт со вторника по воскресенье, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Экскурсия по музею длится 2 часа. Почасовой тариф за человека — 20 евро.
- Астрономическая обсерватория при академии Брера. Открыт для публики только в четверг утром. Кроме того, незабываемым будет посещение театрального представления в Ла Скале в вечернее время. Начало спектаклей в 19:00 — опера, в 20:00 — балет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Ла Скала
- Миланский королевский дворец и вилла
- Музей Театра Ла Скала
- Музей городской истории
- Астрономическая обсерватория при академии Брера
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
