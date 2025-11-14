Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эпоха Просвещения оставила значительный след в Милане. Узнайте, как Мария Тереза Австрийская и Джузеппе Пьермарини повлияли на развитие города. Вас ждут такие памятники, как театр Ла Скала и миланский королевский дворец. Также посетите виллу, где жил Евгений Боарнэ. Это уникальная возможность увидеть архитектурные шедевры и погрузиться в атмосферу прошлого. Экскурсия на русском языке позволит глубже понять культурное наследие Милана