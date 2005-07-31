Мне часто приходилось наблюдать любопытный феномен: чтобы полюбить какое-то место нужно взглянуть на него с высоты!

Я приглашаю Вас увидеть Милан в непривычном ракурсе!

На этой экскурсии 🧭 мы сможем увидеть этот старинный город 🏙️ с крыш и башен, разглядывая у себя под ногами многочисленные дворы старинных палаццо, скрытые от взора обычных пешеходов; почувствовать дух города не среди толпы снующих туристов, а сверху, расширив своё восприятие от Милана.