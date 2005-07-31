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Под крышей дома моего

5
16 отзывов
Олеся
Олеся – Гид из Милана
Под крышей дома моего
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €155 за экскурсию

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Под крышей дома моего
Под крышей дома моего

Что вы увидите

  • Почувствуем себя немного руферами и пойдём за лекарством для вдохновения на одну из самых центральных крыш
  • откуда открывается вид на собор Дуомо и затем на башню с видом на город.
  • Посмотрим старинную галерею Виктора Эммануила II, а ещё заглянем в крепость Сфорцеско.
  • И потом поделимся впечатлениями и историями о городе на ещё одной крыше, где миланцы проводят время за знаменитыми аперитивами с бокалом итальянского вина.
Мне часто приходилось наблюдать любопытный феномен: чтобы полюбить какое-то место нужно взглянуть на него с высоты!
Я приглашаю Вас увидеть Милан в непривычном ракурсе!
На этой экскурсии 🧭 мы сможем увидеть этот старинный город 🏙️ с крыш и башен, разглядывая у себя под ногами многочисленные дворы старинных палаццо, скрытые от взора обычных пешеходов; почувствовать дух города не среди толпы снующих туристов, а сверху, расширив своё восприятие от Милана.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты.
  • Стоимость входных билетов 18 евро/чел.
Начало
🚩 площадь Дуомо
Место завершения
🏁 метро Кадорна
Под крышей дома моего
Под крышей дома моего
Под крышей дома моего
Под крышей дома моего

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олеся
Олеся
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16 отзывов оставили туристы

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