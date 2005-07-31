Почувствуем себя немного руферами и пойдём за лекарством для вдохновения на одну из самых центральных крыш
откуда открывается вид на собор Дуомо и затем на башню с видом на город.
Посмотрим старинную галерею Виктора Эммануила II, а ещё заглянем в крепость Сфорцеско.
И потом поделимся впечатлениями и историями о городе на ещё одной крыше, где миланцы проводят время за знаменитыми аперитивами с бокалом итальянского вина.
Мне часто приходилось наблюдать любопытный феномен: чтобы полюбить какое-то место нужно взглянуть на него с высоты!
Я приглашаю Вас увидеть Милан в непривычном ракурсе!
На этой экскурсии 🧭 мы сможем увидеть этот старинный город 🏙️ с крыш и башен, разглядывая у себя под ногами многочисленные дворы старинных палаццо, скрытые от взора обычных пешеходов; почувствовать дух города не среди толпы снующих туристов, а сверху, расширив своё восприятие от Милана.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты.
Стоимость входных билетов 18 евро/чел.
Начало
🚩 площадь Дуомо
Место завершения
🏁 метро Кадорна
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.