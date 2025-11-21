Что вас ждёт? После прибытия в центр Генуи профессиональный экскурсовод покажет вам сердце города во время вдохновляющей пешеходной экскурсии. По легенде название Генуя пришло от двуликого Януса — римского бога. Провинция Генуя — это небольшой портовый городок на севере Италии. Расположилась эта провинция на холмах, недалеко от Милана в 120-ти км, на берегу бухты в Лигурийском море. В связи с географическим положением, Генуя с давнего времени считается одним из крупнейших торговых портов Европы. Является столицей исторической области Лигурии. Население здесь около 600 тысяч человек. Достопримечательности Генуи В Генуе есть много лестниц, а также подземных переходов, прогулка по которым откроет для вас всю экзотику этого курорта. Достопримечательности Генуи — это целое множество исторической архитектуры и древнейших памятников. Это практически единственный город, где до сих пор остались кварталы средних веков, похожие на узкие лабиринты улиц. Здесь туристы смогут посетить Древние дворцы Италии: Дворец аристократической семьи Тринальди, Фрегозо, Спинолы и другие. Знамением Генуи считают Дворец Св. Джорджио, находится он на площади Карисаменто. Здесь построен один из самых высоких маяков мира — Лантерна XV в., высота которого 246 футов. Королевский Дворец «Палаццо Реале» XVII в. На сегодняшний день является музеем. В окружении этого Дворца имеются пышные сады экзотической растительности. Очаровательное место — Парк Генуи в стенах. В национальной Лигурийской галерее, отдыхающие смогут полюбоваться картинами знаменитых художников во время тура в Геную. Ведь в этой галерее имеется около трехсот художественных произведений. Крупнейший Океанариум Европы, площадь которого 13 тысяч кв. м, расположен на территории этого прекрасного курорта. В этом Океанариуме у вас будет возможность посмотреть на редкие виды обитателей водного мира, количество которых, примерно, семь тысяч: амфибии, дельфины, акулы пингвины, скаты. А также настоящий корабль Гранд Нева Блю, в котором есть Биосфера (огромный стеклянный шар) и свои аквариумы. Советы • Отдых в Генуе может быть активно-спортивным, если взять напрокат моторную лодку или яхту и совершить незабываемую экскурсию.

Для того чтобы посетить самые удалённые места курорта Генуя, лучше всего совершить пешие прогулки. Прекрасный вид на окрестности вам откроется, если вы побываете на прогулке в горах Петра Веккиа или Альбенге.

Испробовать местную кухню, вы сможете, побывав в ресторанах или в пляжных кафе. Генуэзская кухня — это разнообразие морепродуктов: лангусты, рыба-меч, кальмары, креветки, осьминоги, лангусты и много других видов морских обитателей. Традиционным блюдом является лазанья (тесто, сыр, кедровые орешки, чеснок, оливки и другие пряности).

Ежегодно туристам открывается возможность оценить музыку известных и выдающихся скрипачей. Генуя является родиной Николо Паганини, в честь которого названа городская консерватория, Христофора Колумба и храброго Гарибальди. Это удивительный город, который всегда ждёт всех желающих и является отправной точкой для тех, кто планирует отдых в Лигурии. Важная информация:.

