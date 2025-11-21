Генуя является крупнейшим средневековым городом Европы и сохраняет очарование старинной морской республики.
Старинная гавань, реставрированная в 1992 архитектором Ренцо Пиано, и лабиринты узких улочек в старом городе — это всего лишь две из многочисленных достопримечательностей города.
Старинная гавань, реставрированная в 1992 архитектором Ренцо Пиано, и лабиринты узких улочек в старом городе — это всего лишь две из многочисленных достопримечательностей города.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? После прибытия в центр Генуи профессиональный экскурсовод покажет вам сердце города во время вдохновляющей пешеходной экскурсии. По легенде название Генуя пришло от двуликого Януса — римского бога. Провинция Генуя — это небольшой портовый городок на севере Италии. Расположилась эта провинция на холмах, недалеко от Милана в 120-ти км, на берегу бухты в Лигурийском море. В связи с географическим положением, Генуя с давнего времени считается одним из крупнейших торговых портов Европы. Является столицей исторической области Лигурии. Население здесь около 600 тысяч человек. Достопримечательности Генуи В Генуе есть много лестниц, а также подземных переходов, прогулка по которым откроет для вас всю экзотику этого курорта. Достопримечательности Генуи — это целое множество исторической архитектуры и древнейших памятников. Это практически единственный город, где до сих пор остались кварталы средних веков, похожие на узкие лабиринты улиц. Здесь туристы смогут посетить Древние дворцы Италии: Дворец аристократической семьи Тринальди, Фрегозо, Спинолы и другие. Знамением Генуи считают Дворец Св. Джорджио, находится он на площади Карисаменто. Здесь построен один из самых высоких маяков мира — Лантерна XV в., высота которого 246 футов. Королевский Дворец «Палаццо Реале» XVII в. На сегодняшний день является музеем. В окружении этого Дворца имеются пышные сады экзотической растительности. Очаровательное место — Парк Генуи в стенах. В национальной Лигурийской галерее, отдыхающие смогут полюбоваться картинами знаменитых художников во время тура в Геную. Ведь в этой галерее имеется около трехсот художественных произведений. Крупнейший Океанариум Европы, площадь которого 13 тысяч кв. м, расположен на территории этого прекрасного курорта. В этом Океанариуме у вас будет возможность посмотреть на редкие виды обитателей водного мира, количество которых, примерно, семь тысяч: амфибии, дельфины, акулы пингвины, скаты. А также настоящий корабль Гранд Нева Блю, в котором есть Биосфера (огромный стеклянный шар) и свои аквариумы. Советы • Отдых в Генуе может быть активно-спортивным, если взять напрокат моторную лодку или яхту и совершить незабываемую экскурсию.
- Для того чтобы посетить самые удалённые места курорта Генуя, лучше всего совершить пешие прогулки. Прекрасный вид на окрестности вам откроется, если вы побываете на прогулке в горах Петра Веккиа или Альбенге.
- Испробовать местную кухню, вы сможете, побывав в ресторанах или в пляжных кафе. Генуэзская кухня — это разнообразие морепродуктов: лангусты, рыба-меч, кальмары, креветки, осьминоги, лангусты и много других видов морских обитателей. Традиционным блюдом является лазанья (тесто, сыр, кедровые орешки, чеснок, оливки и другие пряности).
Ежегодно туристам открывается возможность оценить музыку известных и выдающихся скрипачей. Генуя является родиной Николо Паганини, в честь которого названа городская консерватория, Христофора Колумба и храброго Гарибальди. Это удивительный город, который всегда ждёт всех желающих и является отправной точкой для тех, кто планирует отдых в Лигурии. Важная информация:.
Ежегодно туристам открывается возможность оценить музыку известных и выдающихся скрипачей. Генуя является родиной Николо Паганини, в честь которого названа городская консерватория, Христофора Колумба и храброго Гарибальди. Это удивительный город, который всегда ждёт всех желающих и является отправной точкой для тех, кто планирует отдых в Лигурии. Важная информация:.
• Ежегодно туристам открывается возможность оценить музыку известных и выдающихся скрипачей. Генуя является родиной Николо Паганини, в честь которого названа городская консерватория, Христофора Колумба и храброго Гарибальди. Это удивительный город, который всегда ждёт всех желающих и является отправной точкой для тех, кто планирует отдых в Лигурии. Важная информация:
- Поездка осуществляется на региональном поезде. Ехать до Генуи из Милана 2 часа в одну сторону. Из Флоренции в Геную надо ехать на двух поездах с пересадкой в Пизе. Из Флоренции, конечно, лучше ехать на машине, тогда по дороге можно ещё и посмотреть и Пизу.
- При желании возможно сделать бесплатный видеоролик о вашей поездке, для этого понадобится лишь несколько минут для съёмки фотографий во время экскурсии.
Поезд в 08:44
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец аристократической семьи Тринальди, Фрегозо, Спинолы
- Дворец Св. Джорджио
- Королевский Дворец «Палаццо Реале»
- Парк Генуи
- Океанариум
- Корабль Гранд Нева Блю
- Горы Петра Веккиа или Альбенге
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд - €50/чел.
- Входные билеты в музеи
- Океанариум - €30/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан, вокзал Rogoredo
Завершение: Генуя, вокзал Piazza Principe, поезд назад либо в 15:46, либо в 17:44, ехать 1 час 50 мин. Приезжаете на Milano Centrale
Когда и сколько длится?
Когда: Поезд в 08:44
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Поездка осуществляется на региональном поезде. Ехать до Генуи из Милана 2 часа в одну сторону. Из Флоренции в Геную надо ехать на двух поездах с пересадкой в Пизе. Из Флоренции, конечно, лучше ехать на машине, тогда по дороге можно ещё и посмотреть и Пизу
- При желании возможно сделать бесплатный видеоролик о вашей поездке, для этого понадобится лишь несколько минут для съёмки фотографий во время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€162
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
14 ноя в 12:30
15 ноя в 12:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.