2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В 1482 году Леонардо да Винчи покинул Флоренцию и приехал в Милан, один из самых богатых городов того времени. Его покровителем стал правитель Милана герцог Людовико Сфорцо, содержавший свою армию, страстно любивший музыку и живопись и тративший огромные деньги, устраивая пышные праздники и покупая произведения искусства. В Милане у Леонардо да Винчи был самый длительный и продуктивный период жизни и творчества. Здесь великий гений провёл 20 лет своей жизни.

Во время экскурсии мы поговорим о его гении, о творениях да Винчи, о его влиянии – начнем мы у памятника Леонардо да Винчи на площади Ла Скала, а затем перейдём к королевскому дворцу, на территории которого в то время находилась студия Леонардо да Винчи. Пройдя мимо пинакотеки Амброзиана, в которой хранится один из дневников Леонардо да Винчи, а также его знаменитый портрет музыканта, мы приблизимся к замку семьи Сфорца, внутренние убранства которого украшал сам великий художник.

После замка мы перейдём на территорию бывшего монастыря Санта Мария делле Грацие, где находится непревзойдённая никем до сегодняшнего момента фреска Леонардо да Винчи “Тайная вечеря” (кстати, чтобы её посетить, необходимо заказывать билеты за несколько месяцев до приезда в Милан – в чём я вам могу поспособствовать). Если время позволит, я отведу вас в музей науки и техники, носящий имя Леонардо да Винчи. В этом музеи хранятся модели изобретений Леонардо да Винчи.

Внимание: экскурсия, даже если и проходит среди музеев города, не предполагает их посещение. При желании в любом музее можно сделать остановку, ниже я указываю стоимость входных билетов:

- Пинакотека Амброзиана, 15 евро за человека; – Музей Замка Сфорца, 5 евро за человека; – Тайная Вечеря, ок. 30 евро за человека; – Музей Науки и Техники, 10 евро.