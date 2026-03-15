2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия в Милане "По следам Леонардо да Винчи" приглашает вас на увлекательное путешествие в эпоху Возрождения.Вы узнаете о жизни и работе великого гения, который провел в Милане 20 лет,

создавая свои величайшие произведения. Начнем наш маршрут у памятника Леонардо на площади Ла Скала, продолжим мимо королевского дворца и пинакотеки Амброзиана, где хранится знаменитый портрет музыканта. Затем посетим замок Сфорца, украшенный рукой самого мастера, и завершим у фрески "Тайная вечеря" в монастыре Санта Мария делле Грацие. Эта экскурсия предоставит вам возможность глубже понять историю и культуру Милана через призму творчества Леонардо. Возможно посещение музеев по маршруту с приобретением билетов отдельно. Забронируйте ваш уникальный опыт и позвольте Милану раскрыть вам свои секреты через наследие Леонардо да Винчи

Описание экскурсии

В 1482 году Леонардо да Винчи покинул Флоренцию и приехал в Милан, один из самых богатых городов того времени. Его покровителем стал правитель Милана герцог Людовико Сфорцо, содержавший свою армию, страстно любивший музыку и живопись и тративший огромные деньги, устраивая пышные праздники и покупая произведения искусства. В Милане у Леонардо да Винчи был самый длительный и продуктивный период жизни и творчества. Здесь великий гений провёл 20 лет своей жизни.

Во время экскурсии мы поговорим о его гении, о творениях да Винчи, о его влиянии – начнем мы у памятника Леонардо да Винчи на площади Ла Скала, а затем перейдём к королевскому дворцу, на территории которого в то время находилась студия Леонардо да Винчи. Пройдя мимо пинакотеки Амброзиана, в которой хранится один из дневников Леонардо да Винчи, а также его знаменитый портрет музыканта, мы приблизимся к замку семьи Сфорца, внутренние убранства которого украшал сам великий художник.

После замка мы перейдём на территорию бывшего монастыря Санта Мария делле Грацие, где находится непревзойдённая никем до сегодняшнего момента фреска Леонардо да Винчи “Тайная вечеря” (кстати, чтобы её посетить, необходимо заказывать билеты за несколько месяцев до приезда в Милан). Если время позволит, я отведу вас в музей науки и техники, носящий имя Леонардо да Винчи. В этом музеи хранятся модели изобретений Леонардо да Винчи.

Организационные детали