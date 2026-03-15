2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🖼️ Увидеть знаменитые произведения Леонардо да Винчи
🏰 Посетить исторические места Милана
🎨 Узнать о жизни и творчестве великого гения
📜 Пройтись по местам, где жил и работал Леонардо
🏛️ Посетить музеи с уникальными экспонатами
Что можно увидеть
Памятник Леонардо да Винчи на площади Ла Скала
Королевский дворец
Пинакотека Амброзиана
Замок Сфорца
Монастырь Санта Мария делле Грацие
Фреска ’Тайная вечеря’
Музей науки и техники имени Леонардо да Винчи
Описание экскурсии
В 1482 году Леонардо да Винчи покинул Флоренцию и приехал в Милан, один из самых богатых городов того времени. Его покровителем стал правитель Милана герцог Людовико Сфорцо, содержавший свою армию, страстно любивший музыку и живопись и тративший огромные деньги, устраивая пышные праздники и покупая произведения искусства. В Милане у Леонардо да Винчи был самый длительный и продуктивный период жизни и творчества. Здесь великий гений провёл 20 лет своей жизни.
Во время экскурсии мы поговорим о его гении, о творениях да Винчи, о его влиянии – начнем мы у памятника Леонардо да Винчи на площади Ла Скала, а затем перейдём к королевскому дворцу, на территории которого в то время находилась студия Леонардо да Винчи. Пройдя мимо пинакотеки Амброзиана, в которой хранится один из дневников Леонардо да Винчи, а также его знаменитый портрет музыканта, мы приблизимся к замку семьи Сфорца, внутренние убранства которого украшал сам великий художник.
После замка мы перейдём на территорию бывшего монастыря Санта Мария делле Грацие, где находится непревзойдённая никем до сегодняшнего момента фреска Леонардо да Винчи “Тайная вечеря” (кстати, чтобы её посетить, необходимо заказывать билеты за несколько месяцев до приезда в Милан). Если время позволит, я отведу вас в музей науки и техники, носящий имя Леонардо да Винчи. В этом музеи хранятся модели изобретений Леонардо да Винчи.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещение музеев. При желании в любом музее можно сделать остановку, ниже я указываю стоимость входных билетов: — Пинакотека Амброзиана — 15 евро за человека — Музей Замка Сфорца — 5 евро за человека — Тайная Вечеря — около 30 евро за человека — Музей Науки и Техники — 10 евро
Увидеть фреску «Тайная вечеря» можно только если вы заранее приобрели билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 читать дальшеуменьшить
года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
мы заказывали экскурсию на большую компанию - 8 человек, всем очень понравилось. Наталья интересный рассказчик с отличными знаниями. Она учитывала наши пожелания и отвечала на все вопросы. А в конце экскурсии мы попросили порекомендовать нам ресторан, где можно вкусно поесть. Поэтому вечер тоже был приятным. Рекомендуем!
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Светлана
Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍
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A
Alena
Большое спасибо Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию! Узнали много интересного как о Милане, а также о Леонардо да Винчи. Два часа пролетели совершенно незаметно, могли бы и дальше слушать Наталью. 😊
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Олег
Светлана была прекрасна! Она провела нас такими местами, что я, не первый раз бывший в Милане, восхищен увиденным. Мы просто прониклись городом от древних римлян до Леонардо! Светлана настолько увлеченный историей человек, что у ее слушателей невольно возникает синдром Стендаля! Очень понравилось, рекомендую!
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Y
Yury
Наталья — энергичный экскурсовод с активной жизненной позицией. С ней ваше путешествие не будет скучным, а вы сможете выбрать самые необычные и нестандартные маршруты. Наталья охотно делится обширными знаниями, дает читать дальшеуменьшить
ценные рекомендации и оказывает необходимую помощь. В ходе нашей экскурсии для меня и моего четырнадцатилетнего сына, увлекающегося техникой и работами Леонардо да Винчи, она проявила максимальный профессионализм и интерес к деталям. После завершения тура Наталья предложила посетить легендарную «Ла Скала» по выгодным ценам на входные билеты. Если вы любите активный отдых и ищете нестандартные впечатления, Наталья станет для вас отличным выбором.
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И
Ирина
Экскурсия понравилась, и экскурсовод прекрасно ориентировался в материале. Будет возможность приеду еще раз, и порекомендую друзьям. Благодарю! Ирина из Москвы.
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