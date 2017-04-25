2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с творчеством и личностью итальянского гения

Наталья
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Наталья – ваш гид
По следам Леонардо да Винчи
От 150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
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По следам Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи

В 1482 году Леонардо да Винчи покинул Флоренцию и приехал в Милан, один из самых богатых городов того времени. Его покровителем стал правитель Милана герцог Людовико Сфорцо, содержавший свою армию, страстно любивший музыку и живопись и тративший огромные деньги, устраивая пышные праздники и покупая произведения искусства. В Милане у Леонардо да Винчи был самый длительный и продуктивный период жизни и творчества. Здесь великий гений провёл 20 лет своей жизни.

Во время экскурсии мы поговорим о его гении, о творениях да Винчи, о его влиянии – начнем мы у памятника Леонардо да Винчи на площади Ла Скала, а затем перейдём к королевскому дворцу, на территории которого в то время находилась студия Леонардо да Винчи. Пройдя мимо пинакотеки Амброзиана, в которой хранится один из дневников Леонардо да Винчи, а также его знаменитый портрет музыканта, мы приблизимся к замку семьи Сфорца, внутренние убранства которого украшал сам великий художник.

После замка мы перейдём на территорию бывшего монастыря Санта Мария делле Грацие, где находится непревзойдённая никем до сегодняшнего момента фреска Леонардо да Винчи “Тайная вечеря” (кстати, чтобы её посетить, необходимо заказывать билеты за несколько месяцев до приезда в Милан – в чём я вам могу поспособствовать). Если время позволит, я отведу вас в музей науки и техники, носящий имя Леонардо да Винчи. В этом музеи хранятся модели изобретений Леонардо да Винчи.

Внимание: экскурсия, даже если и проходит среди музеев города, не предполагает их посещение. При желании в любом музее можно сделать остановку, ниже я указываю стоимость входных билетов:

- Пинакотека Амброзиана, 15 евро за человека; – Музей Замка Сфорца, 5 евро за человека; – Тайная Вечеря, ок. 30 евро за человека; – Музей Науки и Техники, 10 евро.

По следам Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 апреля 2017
Спасибо, Наталье за время и интересную экскурсию!
5 декабря 2016
Экскурсия понравилась, и экскурсовод прекрасно ориентировался в материале . Будет возможность приеду еще раз, и порекомендую друзьям.
Благодарю!
Ирина из Москвы.

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