Водная прогулка
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Milano Centrale. В первом вагоне от головы состава
«Всего час езды на поезде, и вы окажетесь на озере Комо, чудесного уголка Италии, который находится в альпийских предгорьях»
Расписание: По согласованию с гидом
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
€125 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Начало: Milano Centrale
«Погрузитесь в романтику и волшебство Венеции за один день, путешествуя из Милана на скоростном поезде»
Расписание: Ежедневно. Время отправления из Милана 07:15 или 07:35.
Сегодня в 07:35
Завтра в 07:15
€450 за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Исследовать каналы, дворцы и старинные районы города на воде
Начало: На вокзале в Венеции
«После внесения предоплаты на сайте мы вышлем вам реквизиты банка Revolut или Юмани, на который нужно будет перевести часть стоимости экскурсии — €110 с человека за билеты на поезд Милан — Венеция — Милан и в Дворец дожей»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€450 за всё до 10 чел.
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