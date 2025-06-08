Найдено 3 экскурсии в категории « На поезде » в Милане на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На теплоходе На поезде 12 часов Водная прогулка Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход) Начало: Milano Centrale. В первом вагоне от головы состава «Всего час езды на поезде, и вы окажетесь на озере Комо, чудесного уголка Италии, который находится в альпийских предгорьях» Расписание: По согласованию с гидом €125 за человека На поезде 12 часов Индивидуальная до 1 чел. Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены) Начало: Milano Centrale «Погрузитесь в романтику и волшебство Венеции за один день, путешествуя из Милана на скоростном поезде» Расписание: Ежедневно. Время отправления из Милана 07:15 или 07:35. €450 за экскурсию Пешая На поезде 12 часов Индивидуальная до 10 чел. Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены) Исследовать каналы, дворцы и старинные районы города на воде Начало: На вокзале в Венеции «После внесения предоплаты на сайте мы вышлем вам реквизиты банка Revolut или Юмани, на который нужно будет перевести часть стоимости экскурсии — €110 с человека за билеты на поезд Милан — Венеция — Милан и в Дворец дожей» €450 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Милана

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На поезде»

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