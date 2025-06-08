О поездах и железной дороге

Найдено 3 экскурсии в категории «На поезде» в Милане на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Пешая
На теплоходе
На поезде
12 часов
Водная прогулка
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Milano Centrale. В первом вагоне от головы состава
«Всего час езды на поезде, и вы окажетесь на озере Комо, чудесного уголка Италии, который находится в альпийских предгорьях»
Расписание: По согласованию с гидом
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
€125 за человека
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Начало: Milano Centrale
«Погрузитесь в романтику и волшебство Венеции за один день, путешествуя из Милана на скоростном поезде»
Расписание: Ежедневно. Время отправления из Милана 07:15 или 07:35.
Сегодня в 07:35
Завтра в 07:15
€450 за экскурсию
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Пешая
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Исследовать каналы, дворцы и старинные районы города на воде
Начало: На вокзале в Венеции
«После внесения предоплаты на сайте мы вышлем вам реквизиты банка Revolut или Юмани, на который нужно будет перевести часть стоимости экскурсии — €110 с человека за билеты на поезд Милан — Венеция — Милан и в Дворец дожей»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€450 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На поезде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
  2. Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
  3. Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Парк Семпионе
  8. Музей современного искусства
  9. Район Навильи
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2025
Сейчас в Милане в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 450.
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