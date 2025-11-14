Вы прокатитесь на знаменитом поезде, насладитесь видами Альп и лёгким хайкингом по живописным тропам. А на вершине Монте Дженерозо вас ждёт ароматный кофе с видом на горы. По желанию программу можно завершить шопингом в аутлете FoxTown Mendrisio, где гид поможет с выбором как персональный стилист.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Милана

9:50 — прибытие в Швейцарию, посадка на знаменитый панорамный поезд

10:00–10:40 — поездка по живописному горному маршруту с видами на Альпы

11:00–12:00 — прогулка и кофе на вершине Монте Дженерозо

13:00–15:00 — треккинг по горным тропам (3,5 км): лёгкий маршрут через лес, красивые виды на озёра и города, олени, козлы и коровы как на знаменитой шоколадке по пути

16:00–17:00 — спуск на поезде и возвращение к станции отправления

17:00–20:00 — (по желанию) шопинг в аутлете FoxTown Mendrisio — лучшие бренды Европы, скидки до 70%

18:00–20:00 — возвращение в Милан (в зависимости от программы)

Организационные детали