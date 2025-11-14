Вы прокатитесь на знаменитом поезде, насладитесь видами Альп и лёгким хайкингом по живописным тропам. А на вершине Монте Дженерозо вас ждёт ароматный кофе с видом на горы.
По желанию программу можно завершить шопингом в аутлете FoxTown Mendrisio, где гид поможет с выбором как персональный стилист.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Милана
9:50 — прибытие в Швейцарию, посадка на знаменитый панорамный поезд
10:00–10:40 — поездка по живописному горному маршруту с видами на Альпы
11:00–12:00 — прогулка и кофе на вершине Монте Дженерозо
13:00–15:00 — треккинг по горным тропам (3,5 км): лёгкий маршрут через лес, красивые виды на озёра и города, олени, козлы и коровы как на знаменитой шоколадке по пути
16:00–17:00 — спуск на поезде и возвращение к станции отправления
17:00–20:00 — (по желанию) шопинг в аутлете FoxTown Mendrisio — лучшие бренды Европы, скидки до 70%
18:00–20:00 — возвращение в Милан (в зависимости от программы)
Организационные детали
- Программа 6+
- Треккинг несложный (2 часа) и не требует особой физической подготовки
- Еда и напитки не входят в стоимость
- Билет на поезд оплачивается отдельно — €70 за чел. Также необходимо приобрести билет для гида
- Заезд в аутлет — €100
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Comasina
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 64 туристов
Ciao a tutti! Первый раз в Италию я приехала 10 лет назад. Bлюбилась в эту страну и переехала сюда жить. Провожу экскурсии по Милану. Pаботаю в сфере моды уже 10
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лира
14 ноя 2025
Чудесная экскурсия в горы!
Прекрасные виды!
Гид - просто умничка!
И трансфер, и информация, и общение!
Все продумано до мелочей,был и приятный сюрприз!
Рекомендую!!!!!
