Гастрономический Милан заслуживает отдельной прогулки! Я расскажу вам о настоящей итальянской кухне 🥧, о гастрономических предпочтениях итальянцев, об особенностях региональных кухонь.

Мы начнем с чашки ароматного кофе в старинной кофейне в центре города, где кофе делают по особому рецепту и смешают его специально на ваш вкус. Затем мы зайдем в лучшую кондитерскую Милана и попробуем местные сладости и знаменитые итальянские шоколадные конфеты. На ваш выбор мы познакомимся с традиционным итальянским продуктовым рынком или магазином. За разговорами о еде приходит аппетит, поэтому следующая остановка в одной из самых аутентичных закусочных Милана, для дегустации сыров, колбас и прошутто под аккомпанемент отличного вина. Еще одна гастрономическая остановка на ваш выбор: или типичные для итальянского street food панцеротти - пирожки из дрожжевого теста, жареные во фритюре, или всеми любимое мороженое.

Продолжительность: примерно 4 часа

Стоимость:

1 чел - 240 евро

2 - 3 чел - 120 евро с человека

4 - 6 чел - 90 евро с человека

7 - 10 чел - 70 евро с человека

для групп более 10 человек индивидуальный расчет