  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

Попробовать Милан на вкус

Евгения Л.
Евгения Л. – Гид из Милана
Наша прогулка 👣 будет проходить по центру города.

Мы насладимся кофе в старейшей кофейне Милана, попробуем традиционные сладости в лучшей местной кондитерской, прогуляемся по знаменитому продуктовому рынку, отведаем местные деликатесы и, конечно же, съедим по легендарному итальянскому мороженому.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €70 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Попробовать Милан на вкус
Попробовать Милан на вкус

Что вы увидите

  • Самая старая кофейня
  • Самая известная кондитерская (пастиччерия)
  • Самая аутентичная закусочная
  • Самые известные панцеротти в Милане или лучшая джелатерия на ваш выбор
  • Традиционный рынок или супермаркет на ваш выбор
Гастрономический Милан заслуживает отдельной прогулки! Я расскажу вам о настоящей итальянской кухне 🥧, о гастрономических предпочтениях итальянцев, об особенностях региональных кухонь.
Мы начнем с чашки ароматного кофе в старинной кофейне в центре города, где кофе делают по особому рецепту и смешают его специально на ваш вкус. Затем мы зайдем в лучшую кондитерскую Милана и попробуем местные сладости и знаменитые итальянские шоколадные конфеты. На ваш выбор мы познакомимся с традиционным итальянским продуктовым рынком или магазином. За разговорами о еде приходит аппетит, поэтому следующая остановка в одной из самых аутентичных закусочных Милана, для дегустации сыров, колбас и прошутто под аккомпанемент отличного вина. Еще одна гастрономическая остановка на ваш выбор: или типичные для итальянского street food панцеротти - пирожки из дрожжевого теста, жареные во фритюре, или всеми любимое мороженое.
Продолжительность: примерно 4 часа

Стоимость:

    1 чел - 240 евро
    2 - 3 чел - 120 евро с человека
    4 - 6 чел - 90 евро с человека
    7 - 10 чел - 70 евро с человека
    для групп более 10 человек индивидуальный расчет
    Что входит
    • Сопровождение гида
    • Дегустации
    • СТОИМОСТЬ:
    • 1 чел - 240 евро
    • 2 - 3 чел - 120 евро с человека
    • 4 - 6 чел - 90 евро с человека
    • 7 - 10 чел - 70 евро с человека
    • для групп более 10 человек индивидуальный расчет
    Начало и место завершения
    🚩 Дуомо, по договоренности
    Попробовать Милан на вкус
    Попробовать Милан на вкус
    Попробовать Милан на вкус
    Попробовать Милан на вкус

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Евгения Л.
    Евгения Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Еще несколько необычных экскурсий в Милане

    Весь Милан (синий маршрут) — обзорная экскурсия
    20
    2 часа
    Весь Милан (синий маршрут) — обзорная экскурсия
    426 отзывов
    Ежедневная прогулка по Милану
    20
    2 часа
    Ежедневная прогулка по Милану
    276 отзывов
    Узнать и полюбить город за 2 часа
    Знаменитый и неизвестный Милан
    156
    3 часа
    Знаменитый и неизвестный Милан
    115 отзывов
    Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    150
    3 часа
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    69 отзывов
    Истории и легенды нетуристических улочек города
    Уроки миланского
    91
    3 часа
    Уроки миланского
    66 отзывов
    Узнать город от Ла Скала до района прачек, понять местных жителей и выучить пару фраз по-итальянски
    Вечерний променад по Милану
    20
    2 часа
    Вечерний променад по Милану
    57 отзывов
    Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой