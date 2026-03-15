2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Услышите тайны старинных храмов и легенды герцогской эпохи, узнаете о жизни в миланской Монмартре и истории из
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 👗 Истории из мира моды
- 🍝 Гастрономические открытия
- 🎨 Богемные уголки Милана
Что можно увидеть
- Собор Дуомо
- Церковь Святого Готарда
- Сан-Бернардино алле Осса
- Галерея Виктора Эмануила II
- Первый бутик Prada
- Королевский дворец
- Театр Ла Скала
- Замок Сфорца
- Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре
Описание экскурсии
Секреты миланских соборов и церквей
Прогулку начнем с главного собора Дуомо, где вы узнаете, почему храм строили почти шесть веков, кем является загадочная дама в чёрном, благодаря кому процесс строительства ускорили и другие секреты главного символа города. Осматривая церковь Святого Готарда, услышите о суевериях 14 века, повлиявших на миланскую архитектуру. А в Сан-Бернардино алле Осса 6 века посетите средневековый склеп, где я расскажу, для чего его стены выложили из настоящих черепов и костей и какие страшилки рассказывают по сей день служители соседней церкви.
Милан и мода
Возле первой коммерческой галереи Виктора Эмануила II вы узнаете, как и когда Милан завоевал гордое звание столицы моды, и услышите историю темпераментного автора проекта. Также я покажу самый первый бутик Prada и балкон, с которого выглядывает сам Джорджио Армани. А в кондитерской 1824 года, принадлежащей модному дому, можно будет устроить кофе-паузу.
Старинные и богемные уголки
У королевского дворца вы перенесетесь во времена великих правителей, а позже увидите тот самый балкон, с которого вещал Муссолини. Пройдете по колоритным улочкам миланского Монмартра и узнаете, чем дышит самый богемный район города. Откроете секреты легендарного театра Ла Скала. В сохранившемся уголке Средневековья, у замка Сфорца, услышите интригующие истории о герцогах знаменитой династии и откроете, где в Милане жил и трудился Леонардо Да Винчи. А в Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре, местной Сикстинской капелле, осмотрите бесподобные фрески его учеников
Гастрономические места для своих
По пути я также расскажу, где отыскать лучшее итальянское джелато и нетуристические заведения с прекрасной традиционной кухней в самом центре города. Также поговорим о национальном отношении к еде, гастрономических традициях, самых атмосферных кафе для утренних ритуалов и других местах, где предпочитают обедать и ужинать коренные миланцы.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов, за исключением личных трат в кафе, не предвидится.
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Отзывы и рейтинг
Обязательно вернёмся, чтобы увидеть Дуома изнутри и более подробно изучить Милан.