2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Первый поцелуй с Миланом

Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города

Маргарита
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Маргарита – ваш гид
Со мной вы откроете живой и настоящий, наполненный поразительными событиями и секретными местами Милан.

Услышите тайны старинных храмов и легенды герцогской эпохи, узнаете о жизни в миланской Монмартре и истории из мира моды.

А также откроете заведения для своих и познакомитесь с местной гастрономической культурой.
140 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом

Что вас ожидает

Секреты миланских соборов и церквей
Прогулку начнем с главного собора Дуомо, где вы узнаете, почему храм строили почти шесть веков, кем является загадочная дама в чёрном, благодаря кому процесс строительства ускорили и другие секреты главного символа города. Осматривая церковь Святого Готарда, услышите о суевериях 14 века, повлиявших на миланскую архитектуру. А в Сан-Бернардино алле Осса 6 века посетите средневековый склеп, где я расскажу, для чего его стены выложили из настоящих черепов и костей и какие страшилки рассказывают по сей день служители соседней церкви.

Милан и мода
Возле первой коммерческой галереи Виктора Эмануила II вы узнаете, как и когда Милан завоевал гордое звание столицы моды, и услышите историю темпераментного автора проекта. Также я покажу самый первый бутик Prada и балкон, с которого выглядывает сам Джорджио Армани. А в кондитерской 1824 года, принадлежащей модному дому, можно будет устроить кофе-паузу.

Старинные и богемные уголки
У королевского дворца вы перенесетесь во времена великих правителей, а позже увидите тот самый балкон, с которого вещал Муссолини. Пройдете по колоритным улочкам миланского Монмартра и узнаете, чем дышит самый богемный район города. Откроете секреты легендарного театра Ла Скала. В сохранившемся уголке Средневековья, у замка Сфорца, услышите интригующие истории о герцогах знаменитой династии и откроете, где в Милане жил и трудился Леонардо Да Винчи. А в Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре, местной Сикстинской капелле, осмотрите бесподобные фрески его учеников

Гастрономические места для своих
По пути я также расскажу, где отыскать лучшее итальянское джелато и нетуристические заведения с прекрасной традиционной кухней в самом центре города. Также поговорим о национальном отношении к еде, гастрономических традициях, самых атмосферных кафе для утренних ритуалов и других местах, где предпочитают обедать и ужинать коренные миланцы.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов, за исключением личных трат в кафе, не предвидится.

Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маргарита
Маргарита
Меня зовут Маргарита, в прошлом я журналистка из Санкт-Петербурга, а последние 5 лет живу и работаю персональным стилистом в Милане. Культура и история Италии — моё главное увлечение, я постоянно узнаю что-то новое о городе, в котором я живу. Я сама искренне влюблена в Милан и всю Италию и на экскурсиях с удовольствием делюсь знаниями, влюбляя в этот город своих гостей. Приходите!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Очень увлекательно и познавательно, 3 часа пролетели как один миг!
17 февраля 2020
Это был настоящий первый поцелуй с Миланом! Запоминающийся, неповторимый, после которого огромное желание продолжить знакомство с Миланом! Прогулка прошла легко, непринужденно. Было очень интересно, познавательно. И всё это благодаря Маргарите!

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