2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Первый поцелуй с Миланом

Погрузитесь в атмосферу Милана, раскройте его тайны и насладитесь уникальными местами. Прогулка по историческим и модным уголкам города
Со мной вы откроете живой и настоящий Милан, наполненный поразительными событиями и секретными местами.

Услышите тайны старинных храмов и легенды герцогской эпохи, узнаете о жизни в миланской Монмартре и истории из
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мира моды. А также откроете заведения для своих и познакомитесь с местной гастрономической культурой. Прогулка начнется с собора Дуомо, где вы узнаете о его многовековой истории. Далее вас ждут церковь Святого Готарда и Сан-Бернардино алле Осса. Увидите галерею Виктора Эмануила II и первый бутик Prada. Посетите королевский дворец, театр Ла Скала и замок Сфорца.

Завершите экскурсию в Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре, осматривая фрески учеников Леонардо Да Винчи

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 👗 Истории из мира моды
  • 🍝 Гастрономические открытия
  • 🎨 Богемные уголки Милана
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом
Первый поцелуй с Миланом

Что можно увидеть

  • Собор Дуомо
  • Церковь Святого Готарда
  • Сан-Бернардино алле Осса
  • Галерея Виктора Эмануила II
  • Первый бутик Prada
  • Королевский дворец
  • Театр Ла Скала
  • Замок Сфорца
  • Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре

Описание экскурсии

Секреты миланских соборов и церквей

Прогулку начнем с главного собора Дуомо, где вы узнаете, почему храм строили почти шесть веков, кем является загадочная дама в чёрном, благодаря кому процесс строительства ускорили и другие секреты главного символа города. Осматривая церковь Святого Готарда, услышите о суевериях 14 века, повлиявших на миланскую архитектуру. А в Сан-Бернардино алле Осса 6 века посетите средневековый склеп, где я расскажу, для чего его стены выложили из настоящих черепов и костей и какие страшилки рассказывают по сей день служители соседней церкви.

Милан и мода

Возле первой коммерческой галереи Виктора Эмануила II вы узнаете, как и когда Милан завоевал гордое звание столицы моды, и услышите историю темпераментного автора проекта. Также я покажу самый первый бутик Prada и балкон, с которого выглядывает сам Джорджио Армани. А в кондитерской 1824 года, принадлежащей модному дому, можно будет устроить кофе-паузу.

Старинные и богемные уголки

У королевского дворца вы перенесетесь во времена великих правителей, а позже увидите тот самый балкон, с которого вещал Муссолини. Пройдете по колоритным улочкам миланского Монмартра и узнаете, чем дышит самый богемный район города. Откроете секреты легендарного театра Ла Скала. В сохранившемся уголке Средневековья, у замка Сфорца, услышите интригующие истории о герцогах знаменитой династии и откроете, где в Милане жил и трудился Леонардо Да Винчи. А в Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре, местной Сикстинской капелле, осмотрите бесподобные фрески его учеников

Гастрономические места для своих

По пути я также расскажу, где отыскать лучшее итальянское джелато и нетуристические заведения с прекрасной традиционной кухней в самом центре города. Также поговорим о национальном отношении к еде, гастрономических традициях, самых атмосферных кафе для утренних ритуалов и других местах, где предпочитают обедать и ужинать коренные миланцы.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов, за исключением личных трат в кафе, не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 171 туриста
Меня зовут Маргарита, в прошлом я журналистка из Санкт-Петербурга, а последние 5 лет живу и работаю персональным стилистом в Милане. Культура и история Италии — моё главное увлечение, я постоянно
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узнаю что-то новое о городе, в котором я живу. Я сама искренне влюблена в Милан и всю Италию и на экскурсиях с удовольствием делюсь знаниями, влюбляя в этот город своих гостей. Приходите!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
И
Маргарита позитивная и милая девушка. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, Маргарита дала помимо экскурсии много полезных советов и помогла организовать следующую экскурсию ❤️ советую очень ❤️
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М
Маргарита - очень приятный и знающий экскурсовод, было очень интересно и познавательно. Подстраивается под Ваши запросы и интересующую тему. Маршрут оптимизирован и комфортен. Рекомендую от души!
Маргарита - очень приятный и знающий экскурсовод, было очень интересно и познавательно. Подстраивается под Ваши запросы
Маргарита - очень приятный и знающий экскурсовод, было очень интересно и познавательно. Подстраивается под Ваши запросы
Маргарита - очень приятный и знающий экскурсовод, было очень интересно и познавательно. Подстраивается под Ваши запросы
Маргарита - очень приятный и знающий экскурсовод, было очень интересно и познавательно. Подстраивается под Ваши запросы
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А
Благодарим Маргариту за прекрасную экскурсию. Были в Милане проездом и ограничены во времени, но не смотря на это всего за пару часов, благодаря Маргарите смогли увидеть главные изюминки города.
Обязательно вернёмся, чтобы увидеть Дуома изнутри и более подробно изучить Милан.
Благодарим Маргариту за прекрасную экскурсию. Были в Милане проездом и ограничены во времени, но не смотря
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А
Спасибо за интересную экскурсию!
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Ю
Приятно было провести время! Всё понравилось! Отличный собеседник!
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Ж
Спасибо Маргарите за очень интересную экскурсию в Милане! Маргарита позитивная и доброжелательная девушка! За ее рассказами время пролетело очень быстро. Первый поцелуй с Миланом, запомнится надолго!
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