2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Со мной вы откроете живой и настоящий Милан, наполненный поразительными событиями и секретными местами.Услышите тайны старинных храмов и легенды герцогской эпохи, узнаете о жизни в миланской Монмартре и истории из

мира моды. А также откроете заведения для своих и познакомитесь с местной гастрономической культурой. Прогулка начнется с собора Дуомо, где вы узнаете о его многовековой истории. Далее вас ждут церковь Святого Готарда и Сан-Бернардино алле Осса. Увидите галерею Виктора Эмануила II и первый бутик Prada. Посетите королевский дворец, театр Ла Скала и замок Сфорца. Завершите экскурсию в Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре, осматривая фрески учеников Леонардо Да Винчи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты миланских соборов и церквей

Прогулку начнем с главного собора Дуомо, где вы узнаете, почему храм строили почти шесть веков, кем является загадочная дама в чёрном, благодаря кому процесс строительства ускорили и другие секреты главного символа города. Осматривая церковь Святого Готарда, услышите о суевериях 14 века, повлиявших на миланскую архитектуру. А в Сан-Бернардино алле Осса 6 века посетите средневековый склеп, где я расскажу, для чего его стены выложили из настоящих черепов и костей и какие страшилки рассказывают по сей день служители соседней церкви.

Милан и мода

Возле первой коммерческой галереи Виктора Эмануила II вы узнаете, как и когда Милан завоевал гордое звание столицы моды, и услышите историю темпераментного автора проекта. Также я покажу самый первый бутик Prada и балкон, с которого выглядывает сам Джорджио Армани. А в кондитерской 1824 года, принадлежащей модному дому, можно будет устроить кофе-паузу.

Старинные и богемные уголки

У королевского дворца вы перенесетесь во времена великих правителей, а позже увидите тот самый балкон, с которого вещал Муссолини. Пройдете по колоритным улочкам миланского Монмартра и узнаете, чем дышит самый богемный район города. Откроете секреты легендарного театра Ла Скала. В сохранившемся уголке Средневековья, у замка Сфорца, услышите интригующие истории о герцогах знаменитой династии и откроете, где в Милане жил и трудился Леонардо Да Винчи. А в Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре, местной Сикстинской капелле, осмотрите бесподобные фрески его учеников

Гастрономические места для своих

По пути я также расскажу, где отыскать лучшее итальянское джелато и нетуристические заведения с прекрасной традиционной кухней в самом центре города. Также поговорим о национальном отношении к еде, гастрономических традициях, самых атмосферных кафе для утренних ритуалов и других местах, где предпочитают обедать и ужинать коренные миланцы.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, дополнительных расходов, за исключением личных трат в кафе, не предвидится.