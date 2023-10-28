Милан в стиле модерн

Познакомиться с итальянской версией яркого архитектурного стиля и открыть секретные уголки города

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Ответы на вопросы
Либерти — именно так здесь называли этот изысканный, текучий, всеобъемлющий цветочный стиль.

Откуда такое совсем не итальянское название? Где в Милане жили богатые буржуа, которые шокировали аристократию новой провокационной архитектурой? Как развивался и трансформировался этот стиль? Об этом и многом другом я расскажу на прогулке по центру, который раскроется для вас с новой стороны.
Милан в стиле модерн
Милан в стиле модерн
Милан в стиле модерн
Милан в стиле модерн
Милан в стиле модерн
Милан в стиле модерн
Милан в стиле модерн
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите здание, которое миланцы весьма пошло окрестили из-за неприлично обнажённых девиц на фасаде. Узнаете, каким скандалом началась эпоха модерна в Милане и куда делись те самые девицы.
  • Обнаружите сразу несколько шедевров эпохи либерти на одной улице и узнаете, как получилось, что их построили на месте конюшен. Здесь же вы услышите занятную историю кинематографа в Милане, который начался именно со здания в стиле модерн.
  • Найдёте два дома-символа миланского либерти. Попробуете отгадать, кто изображён на многочисленных майоликах первого. А потом зайдёте во второй и будете сильно удивлены.
  • Я покажу, как дома эпохи модерна продумывались до мелочей, как архитектор создавал всё, вплоть до дверных ручек, как функциональность соединялась с эстетикой. Я также расскажу о гибели этого стиля и о том, как идея модерна трансформировалась и вернулась к нам в совершенно неузнаваемом виде.
  • Кроме того, вы заглянете в секретные места, которых в Милане предостаточно. Увидите самый необычный домофон в городе и виллу с розовыми фламинго. А ещё попробуем попасть в особый парк, куда взрослые могут заходить только в сопровождении детей.
  • В завершение я подарю свой авторский мини-путеводитель по стилю либерти в Милане, в котором вы найдёте продолжение нашего маршрута в других районах города.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без посещения зданий и музеев. Дополнительных расходов нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Porta Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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