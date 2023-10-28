Alisa — ваш гид в Милане

Провёл экскурсии для 342 туристов

В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни - выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врожденной любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для нас секретные дверцы!

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