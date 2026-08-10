Либерти — именно так здесь называли этот изысканный, текучий, всеобъемлющий цветочный стиль.
Откуда такое совсем не итальянское название? Где в Милане жили богатые буржуа, которые шокировали аристократию новой провокационной архитектурой? Как развивался и трансформировался этот стиль? Об этом и многом другом я расскажу на прогулке по центру, который раскроется для вас с новой стороны.
Откуда такое совсем не итальянское название? Где в Милане жили богатые буржуа, которые шокировали аристократию новой провокационной архитектурой? Как развивался и трансформировался этот стиль? Об этом и многом другом я расскажу на прогулке по центру, который раскроется для вас с новой стороны.
Описание экскурсии
- Вы увидите здание, которое миланцы весьма пошло окрестили из-за неприлично обнажённых девиц на фасаде. Узнаете, каким скандалом началась эпоха модерна в Милане и куда делись те самые девицы.
- Обнаружите сразу несколько шедевров эпохи либерти на одной улице и узнаете, как получилось, что их построили на месте конюшен. Здесь же вы услышите занятную историю кинематографа в Милане, который начался именно со здания в стиле модерн.
- Найдёте два дома-символа миланского либерти. Попробуете отгадать, кто изображён на многочисленных майоликах первого. А потом зайдёте во второй и будете сильно удивлены.
- Я покажу, как дома эпохи модерна продумывались до мелочей, как архитектор создавал всё, вплоть до дверных ручек, как функциональность соединялась с эстетикой. Я также расскажу о гибели этого стиля и о том, как идея модерна трансформировалась и вернулась к нам в совершенно неузнаваемом виде.
- Кроме того, вы заглянете в секретные места, которых в Милане предостаточно. Увидите самый необычный домофон в городе и виллу с розовыми фламинго. А ещё попробуем попасть в особый парк, куда взрослые могут заходить только в сопровождении детей.
- В завершение я подарю свой авторский мини-путеводитель по стилю либерти в Милане, в котором вы найдёте продолжение нашего маршрута в других районах города.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без посещения зданий и музеев. Дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Porta Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 560 туристов
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни — выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до
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