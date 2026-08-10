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Провела экскурсии для 560 туристов

читать дальше уменьшить глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врождённой любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для вас секретные дверцы!

В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни — выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до