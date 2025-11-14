Вы увидите красивые церкви и храмы Милана, зайдёте внутрь и полюбуетесь интерьером, а после экскурсии сможете по желанию прокатиться по каналам Навильи.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Самый красивый алтарь! Самый большой купол! Самая лучшая копия Тайной вечери Леонардо да Винчи! Самые старинные мозаики! Самая высокая колокольня! Самые первые часы! Самая нашумевшая фреска Милана! Мадонна с рогами дьявола! Всё это и многое другое вы узнаете, а самое главное, увидите из нашей экскурсии. Ну, а если вы устанете? Не проблема. Экскурсия заканчивается в самом любимом месте отдыха миланцев. Знаменитые каналы Навильи славятся своими многочисленными ресторанами и кафе. А затем почему бы не прокатиться на катере и не полюбоваться самими каналами? Или почему бы не вспомнить детство и не порисовать акварельными красками, под чётким руководством одного из лучших художников Милана? Важная информация:
В общей сложности нужно рассчитывать на ещё 10 евро (при условии, если вы хотите осмотреть капеллы и музеи церквей).
С 09:00 или после обеда с началом в 15:00-16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Св. Амвросия
- Базилика Св. Лаврения
- Римские Колонны
- Базилика Св. Евсторгия
- Навильи
Что включено
- Услуги гида
- Вход в церкви для общего осмотра
Что не входит в цену
- Вход в капеллы с мозаиками или с фресками
- Проезд на автобусе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан, у церкви Святого Амвросия (зеленое метро)
Завершение: На навильи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
