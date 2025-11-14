Что вас ждёт? Самый красивый алтарь! Самый большой купол! Самая лучшая копия Тайной вечери Леонардо да Винчи! Самые старинные мозаики! Самая высокая колокольня! Самые первые часы! Самая нашумевшая фреска Милана! Мадонна с рогами дьявола! Всё это и многое другое вы узнаете, а самое главное, увидите из нашей экскурсии. Ну, а если вы устанете? Не проблема. Экскурсия заканчивается в самом любимом месте отдыха миланцев. Знаменитые каналы Навильи славятся своими многочисленными ресторанами и кафе. А затем почему бы не прокатиться на катере и не полюбоваться самими каналами? Или почему бы не вспомнить детство и не порисовать акварельными красками, под чётким руководством одного из лучших художников Милана? Важная информация:

В общей сложности нужно рассчитывать на ещё 10 евро (при условии, если вы хотите осмотреть капеллы и музеи церквей).