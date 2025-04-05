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по интересным, не избитым местам города. Благодаря её рассказам Милан открылся с неожиданной, живой стороны: не только как модная столица, но и как город с богатой историей и особой атмосферой. То что я должна вернуться в этот город еще раз-в этом я уверена на все 100%.