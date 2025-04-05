Базилика Св. Амвросия – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Базилика Св. Амвросия» в Милане на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
«Неизвестный Милан»: главное за 2 часа
Пешая
2 часа
435 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная по неизвестному Милану: синяя экскурсия
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте Милан глазами местных жителей. Вас ждут знаменитые здания, модные места и уникальные истории
Начало: Metro Cadorna
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
Завтра в 13:00
12 июн в 13:00
€40 за человека
Самые важные церкви Милана
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана
Начало: Милан, у церкви Святого Амвросия (зеленое метро)
Расписание: С 09:00 или после обеда с началом в 15:00-16:00
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
от €120 за всё до 8 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом
На велосипеде
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом
Начало: F6H4+762 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:30
12 июн в 09:30
€49 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 апреля 2025
    «Неизвестный Милан»: главное за 2 часа
    Моё первое знакомство с Миланом началось с двухчасовой экскурсии. Наш гид — Наталья, специалист с многолетним опытом, — провела нас
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    по интересным, не избитым местам города. Благодаря её рассказам Милан открылся с неожиданной, живой стороны: не только как модная столица, но и как город с богатой историей и особой атмосферой. То что я должна вернуться в этот город еще раз-в этом я уверена на все 100%.

  • А
    Алена
    21 декабря 2024
    «Неизвестный Милан»: главное за 2 часа
    Замечательная экскурсовод Наталья с нами второй день! Супер экскурсия! Наталья очень интересно рассказывала и показала все интересные места! Дала рекомендации! Очень очень советую! Наталья супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Базилика Св. Амвросия»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Неизвестный Милан»: главное за 2 часа
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  3. Велосипедная экскурсия с гидом
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Королевский дворец
  9. Музей современного искусства
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2025
Сейчас в Милане в категории "Базилика Св. Амвросия" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 120. Туристы уже оставили гидам 435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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