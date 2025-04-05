Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная по неизвестному Милану: синяя экскурсия
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте Милан глазами местных жителей. Вас ждут знаменитые здания, модные места и уникальные истории
Начало: Metro Cadorna
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
Завтра в 13:00
12 июн в 13:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана
Начало: Милан, у церкви Святого Амвросия (зеленое метро)
Расписание: С 09:00 или после обеда с началом в 15:00-16:00
12 июн в 09:00
13 июн в 09:00
от €120 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом
Начало: F6H4+762 Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:30
12 июн в 09:30
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 апреля 2025Моё первое знакомство с Миланом началось с двухчасовой экскурсии. Наш гид — Наталья, специалист с многолетним опытом, — провела нас
- ААлена21 декабря 2024Замечательная экскурсовод Наталья с нами второй день! Супер экскурсия! Наталья очень интересно рассказывала и показала все интересные места! Дала рекомендации! Очень очень советую! Наталья супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Базилика Св. Амвросия»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2025
Сейчас в Милане в категории "Базилика Св. Амвросия" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 120. Туристы уже оставили гидам 435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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