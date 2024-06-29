Экскурсии от метро в Милане

Найдено 6 экскурсий в категории «От метро» в Милане на русском языке, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Идеальный день на Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
18 июля в 09:30
19 июля в 08:30
380 за всё до 4 чел.
Богемный Милан - район Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
4030 за человека
Из Милана - в идиллический Сирмионе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
18 июля в 08:30
19 июля в 08:00
430 за всё до 3 чел.
Навильи - мечта соединиться с морем
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ян
    29 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но
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    благодаря советам Екатерины не скучали и в следующие 2 дня. Очень рекоммендуем всем впервые приезжающим в Милан начать времяпребывание с Екатериной.

  • Д
    Дарья
    27 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Екатерина благодарю Вас за прекрасную экскурсию. ❤️
  • V
    Valentina
    24 июня 2024
    Идеальный день на Комо
    Все было прекрасно!
    Все было прекрасно!Все было прекрасно!Все было прекрасно!Все было прекрасно!
  • A
    Aleksandr
    21 июня 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Отличная экскурсия, узнаешь много нового, чего ранее не знал о Милане, можно брать, если приехали и хотите узнать что-то новое.
  • Н
    Никита
    20 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Екатерина - замечательный Гид, экскурсия очень интересная и увлекательная. Узнали много нового, о чем не прочтёшь в интернете, насыщенный маршрут.
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    Екатерина старается дать даже больше, чем в программе экскурсии, относится к этому с большим увлечением и любит свое дело. Очень понравилось! Всем рекомендуем!

  • О
    Оксана
    17 июня 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Экскурсия прошла Отлично, узнали много нового и интересного,Спасибо! Экскурсию рекомендую!
  • Я
    Ян
    29 мая 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей
  • К
    Кайрат
    25 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    23 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
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    досконально рассказала всю историю Варенны, Белладжио. Отлично организована маршрут, забота туристов, предоставляя зонт для нас, слушать ее рассказы нам было очень интересно и полезно. Спасибо большое Ирина за проведенную экскурсию, видно что вы профессионал своего дела.

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Провели два чудесных дня с Ириной на озере Комо и Гарда. Экскурсии прекрасно организованы, поездка в комфортных условиях, самые интересные
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    факты и видовые площадки. С полном восторге от увиденного, масса фотографий и впечатлений. Очень частно пользуется услугами частных гидов, но Ирине хочется поставить самую высокую оценку. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «От метро»

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  1. От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
  2. Идеальный день на Комо
  3. Богемный Милан - район Навильи
  4. Милан, каким вы его не видели
  5. Из Милана - в идиллический Сирмионе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Район Навильи
  10. Галерея Витторио Эммануэле II
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2024
Сейчас в Милане в категории "От метро" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 430 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 200 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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