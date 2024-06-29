1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
18 июля в 09:30
19 июля в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
40€30 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
18 июля в 08:30
19 июля в 08:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от €100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯн29 июня 2024Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но
- ДДарья27 июня 2024Екатерина благодарю Вас за прекрасную экскурсию. ❤️
- VValentina24 июня 2024Все было прекрасно!
- AAleksandr21 июня 2024Отличная экскурсия, узнаешь много нового, чего ранее не знал о Милане, можно брать, если приехали и хотите узнать что-то новое.
- ННикита20 июня 2024Екатерина - замечательный Гид, экскурсия очень интересная и увлекательная. Узнали много нового, о чем не прочтёшь в интернете, насыщенный маршрут.
- ООксана17 июня 2024Экскурсия прошла Отлично, узнали много нового и интересного,Спасибо! Экскурсию рекомендую!
- ЯЯн29 мая 2024Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
- ККайрат25 мая 202423 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
- ЕЕлена9 мая 2024Провели два чудесных дня с Ириной на озере Комо и Гарда. Экскурсии прекрасно организованы, поездка в комфортных условиях, самые интересные
- ААлексей2 мая 2024Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «От метро»
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