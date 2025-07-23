читать дальше

решила, что это знак. Так как на данном сайте заказывала в первый раз, то переживала и сомневалась, что экскурсия состоится. Но Алина всегда была на связи, с момента заказа.

Экскурсию нам провела гид Наталья, спасибо ей большое. Все было интересно, какие-то факты про жизнь Леонардо уже были известны, что-то узнала впервые. Перед самой церковью Наталья дает подробные инструкции, что будет происходить в зале, где находится шедевр Леонардо. Наталья подождала пока все не пройдут контроль, чтобы удостовериться, что всех пропустили и наши билеты сработали. Ну а сама фреска великолепна, жаль, что дается так мало времени на ее созерцание. Это невозможно описать, что ты ощущаешь, находясь перед великим шедевром да Винчи.

Спасибо большое, что дали возможность прикоснуться к великому!