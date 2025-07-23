Мои заказы

«Тайная вечеря» да Винчи: все загадки фрески (билет включен)

«Тайная вечеря» да Винчи
Эта экскурсия идеально подойдет ценителям искусства и истории, поклонникам творчества Леонардо да Винчи и всем, кто хочет глубже узнать эпоху Ренессанса в Милане.

Вы пройдете по местам, связанным с жизнью великого мастера, увидите замок Сфорца и легендарную «Тайную вечерю», которая хранится в базилике Санта-Мария-делле-Грацие.
5
4 отзыва
«Тайная вечеря» да Винчи: все загадки фрески (билет включен)
«Тайная вечеря» да Винчи: все загадки фрески (билет включен)
«Тайная вечеря» да Винчи: все загадки фрески (билет включен)
Ближайшие даты:
18
ноя20
ноя25
ноя27
ноя2
дек4
дек9
дек
Время начала: 13:30

Описание билета

На экскурсии вы перенесётесь в Милан времён Леонардо да Винчи. Гуляя по очаровательным улочкам города, вы почувствуете, как оживает история, и откроете для себя места, связанные с жизнью и творчеством великого мастера. Вы увидите замок Сфорца — именно там да Винчи служил 20 лет, организовывал свадьбы, получил финансирование и первого ученика. Вас ждёт прогулка вдоль стен монастыря Санта-Мария-делле-Грацие — именно здесь хранится знаменитая фреска «Тайная вечеря». Мы расскажем вам об истории создания этого шедевра, его художественных особенностях и о загадках, которые окружают фреску. А еще мы заглянем в дворик Леонардо, где мастер выращивал виноград. Организационные моменты• Посещение базилики строго регламентировано: у входа вас встретит англоговорящий представитель, который проведёт вас внутрь.
  • У вас будет 15 минут, чтобы насладиться величием работы Леонардо, рассмотреть её детали и оценить уникальные оптические эффекты.
  • После внесения депозита на сайте надо будет сделать перевод в евро или рублях за билеты в размере 55 евро. Билеты не возвратные. Их нельзя отменить или вернуть.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Сфорца
  • Дворик Леонардо
  • Базилика Санта-Мария-делле-Грацие
Что включено
  • Услуги гида
  • Входной билет
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Сфорца (главный вход)
Завершение: Базилика Санта-Мария-делле-Грацие
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
Людмила
23 июл 2025
Хорошая экскурсия. Все понравилось. Наталья рассказывала интересно,эмоционально, подробно. Давно мечтали посмотреть "Тайную Вечерю" и впечатлились. Спасибо.
A
Anna
1 июл 2025
Спасибо огромное за такую возможность увидеть этот шедевр! Я организовывала экскурсию для своих дочек, которые на каникулы отправились в Италию. Они остались под большим впечатлением от экскурсии. Очень заботливые организаторы накануне написали подробно, где и когда будет встреча!
Спасибо огромное🙏
Е
Евгения
1 июн 2025
Очень хотела попасть на данную экскурсию, так как здесь есть
возможность посетить Тайную вечерю. и когда увидела, что еще есть место именно в тот день, когда я буду в Милане,
читать дальше

решила, что это знак. Так как на данном сайте заказывала в первый раз, то переживала и сомневалась, что экскурсия состоится. Но Алина всегда была на связи, с момента заказа.
Экскурсию нам провела гид Наталья, спасибо ей большое. Все было интересно, какие-то факты про жизнь Леонардо уже были известны, что-то узнала впервые. Перед самой церковью Наталья дает подробные инструкции, что будет происходить в зале, где находится шедевр Леонардо. Наталья подождала пока все не пройдут контроль, чтобы удостовериться, что всех пропустили и наши билеты сработали. Ну а сама фреска великолепна, жаль, что дается так мало времени на ее созерцание. Это невозможно описать, что ты ощущаешь, находясь перед великим шедевром да Винчи.
Спасибо большое, что дали возможность прикоснуться к великому!

Р
Ренад
7 мая 2025

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии из Милана

Галерея Брера для детей
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Брера для детей
Путешествие в мир искусства для детей и родителей. Исследуйте шедевры Брера, узнайте секреты картин и сыграйте в увлекательную игру
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Милан Леонардо и «Тайная вечеря» (билеты включены)
Пешая
2 часа
-
10%
25 отзывов
Билеты
Милан Леонардо и «Тайная вечеря»
Узнайте о гениальности Леонардо да Винчи, посетив «Тайную вечерю» в Милане. Погрузитесь в эпоху Возрождения и насладитесь шедевром мирового искусства
Начало: У Castello Sforzesco
Расписание: во вторник и четверг в 13:30
18 ноя в 13:30
20 ноя в 13:30
€122€135 за билет
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Пешая
2 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане