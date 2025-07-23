Эта экскурсия идеально подойдет ценителям искусства и истории, поклонникам творчества Леонардо да Винчи и всем, кто хочет глубже узнать эпоху Ренессанса в Милане.
Вы пройдете по местам, связанным с жизнью великого мастера, увидите замок Сфорца и легендарную «Тайную вечерю», которая хранится в базилике Санта-Мария-делле-Грацие.
Описание билетаНа экскурсии вы перенесётесь в Милан времён Леонардо да Винчи. Гуляя по очаровательным улочкам города, вы почувствуете, как оживает история, и откроете для себя места, связанные с жизнью и творчеством великого мастера. Вы увидите замок Сфорца — именно там да Винчи служил 20 лет, организовывал свадьбы, получил финансирование и первого ученика. Вас ждёт прогулка вдоль стен монастыря Санта-Мария-делле-Грацие — именно здесь хранится знаменитая фреска «Тайная вечеря». Мы расскажем вам об истории создания этого шедевра, его художественных особенностях и о загадках, которые окружают фреску. А еще мы заглянем в дворик Леонардо, где мастер выращивал виноград. Организационные моменты• Посещение базилики строго регламентировано: у входа вас встретит англоговорящий представитель, который проведёт вас внутрь.
- У вас будет 15 минут, чтобы насладиться величием работы Леонардо, рассмотреть её детали и оценить уникальные оптические эффекты.
- После внесения депозита на сайте надо будет сделать перевод в евро или рублях за билеты в размере 55 евро. Билеты не возвратные. Их нельзя отменить или вернуть.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Сфорца
- Дворик Леонардо
- Базилика Санта-Мария-делле-Грацие
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Сфорца (главный вход)
Завершение: Базилика Санта-Мария-делле-Грацие
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
23 июл 2025
Хорошая экскурсия. Все понравилось. Наталья рассказывала интересно,эмоционально, подробно. Давно мечтали посмотреть "Тайную Вечерю" и впечатлились. Спасибо.
A
Anna
1 июл 2025
Спасибо огромное за такую возможность увидеть этот шедевр! Я организовывала экскурсию для своих дочек, которые на каникулы отправились в Италию. Они остались под большим впечатлением от экскурсии. Очень заботливые организаторы накануне написали подробно, где и когда будет встреча!
Спасибо огромное🙏
Е
Евгения
1 июн 2025
Очень хотела попасть на данную экскурсию, так как здесь есть
возможность посетить Тайную вечерю. и когда увидела, что еще есть место именно в тот день, когда я буду в Милане,
Р
Ренад
7 мая 2025
Входит в следующие категории Милана
