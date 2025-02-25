«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи - это шедевр, который обязательно стоит увидеть в Милане.
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве великого мастера при дворе Сфорца.
Прогулка по улочкам, связанным с его деятельностью, и посещение базилики Санта-Мария-делле-Грацие оставят незабываемые впечатления.
В сопровождении англоговорящего представителя вы сможете насладиться шедевром в течение 15 минут, оценив его детализацию и оптические эффекты
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве великого мастера при дворе Сфорца.
Прогулка по улочкам, связанным с его деятельностью, и посещение базилики Санта-Мария-делле-Грацие оставят незабываемые впечатления.
В сопровождении англоговорящего представителя вы сможете насладиться шедевром в течение 15 минут, оценив его детализацию и оптические эффекты
5 причин купить этот билет
- 🎨 Увидеть шедевр Леонардо
- 🏛️ Посетить базилику Санта-Мария-делле-Грацие
- 🕰️ Узнать об эпохе Сфорца
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим улочкам
- 📚 Погрузиться в эпоху Возрождения
Что можно увидеть
- Тайная вечеря
- Базилика Санта-Мария-делле-Грацие
Описание билета
- Вы пройдёте по очаровательным улочкам, которые хранят эхо шагов великого мастера
- Осмотрите достопримечательности, связанные с его жизнью и работой в Милане
- Узнаете об эпохе Сфорца, когда Леонардо служил при дворе в качестве художника и инженера
- Прогуляетесь вдоль стен монастыря Санта-Мария-делле-Грацие, где в трапезной находится «Тайная вечеря»
- Услышите об истории этого шедевра, его художественных особенностях, а также связанных с ним загадках
Фреска тщательно охраняется, поэтому посещение базилики ограничено. Я оставлю вас перед входом, и внутрь вы войдёте в сопровождении англоговорящего представителя базилики. У вас будет 15 минут, чтобы насладиться великой работой Леонардо, оценить её детализацию и поразительные оптические эффекты.
Организационные детали
- После бронирования мы пришлём вам реквизиты счёта Revolut в евро, на который необходимо будет перевести предоплату за билет в размере €55. Эта сумма не возвращается в случае отмены экскурсии по вашей инициативе
- На пешеходной экскурсии по городу вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды. Посещение базилики возможно только в сопровождении её англоговорящего сотрудника
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Castello Sforzesco
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 4960 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
25 фев 2025
Отлично
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