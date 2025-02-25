Милан Леонардо и «Тайная вечеря» (билеты включены)

Узнайте о гениальности Леонардо да Винчи, посетив «Тайную вечерю» в Милане. Погрузитесь в эпоху Возрождения и насладитесь шедевром мирового искусства
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи - это шедевр, который обязательно стоит увидеть в Милане.

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве великого мастера при дворе Сфорца.

Прогулка по улочкам, связанным с его деятельностью, и посещение базилики Санта-Мария-делле-Грацие оставят незабываемые впечатления.

В сопровождении англоговорящего представителя вы сможете насладиться шедевром в течение 15 минут, оценив его детализацию и оптические эффекты
5
1 отзыв

5 причин купить этот билет

  • 🎨 Увидеть шедевр Леонардо
  • 🏛️ Посетить базилику Санта-Мария-делле-Грацие
  • 🕰️ Узнать об эпохе Сфорца
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улочкам
  • 📚 Погрузиться в эпоху Возрождения
Милан Леонардо и «Тайная вечеря» (билеты включены)
Милан Леонардо и «Тайная вечеря» (билеты включены)
Милан Леонардо и «Тайная вечеря» (билеты включены)
Ближайшие даты:
27
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апр22
апр
Время начала: 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Тайная вечеря
  • Базилика Санта-Мария-делле-Грацие

Описание билета

  • Вы пройдёте по очаровательным улочкам, которые хранят эхо шагов великого мастера
  • Осмотрите достопримечательности, связанные с его жизнью и работой в Милане
  • Узнаете об эпохе Сфорца, когда Леонардо служил при дворе в качестве художника и инженера
  • Прогуляетесь вдоль стен монастыря Санта-Мария-делле-Грацие, где в трапезной находится «Тайная вечеря»
  • Услышите об истории этого шедевра, его художественных особенностях, а также связанных с ним загадках

Фреска тщательно охраняется, поэтому посещение базилики ограничено. Я оставлю вас перед входом, и внутрь вы войдёте в сопровождении англоговорящего представителя базилики. У вас будет 15 минут, чтобы насладиться великой работой Леонардо, оценить её детализацию и поразительные оптические эффекты.

Организационные детали

  • После бронирования мы пришлём вам реквизиты счёта Revolut в евро, на который необходимо будет перевести предоплату за билет в размере €55. Эта сумма не возвращается в случае отмены экскурсии по вашей инициативе
  • На пешеходной экскурсии по городу вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды. Посещение базилики возможно только в сопровождении её англоговорящего сотрудника

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€120
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Castello Sforzesco
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Михаил
25 фев 2025
Отлично

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