Что вас ждёт? Мы родились в Милане и всегда катались на велосипедах. Мы знаем каждое место в городе, особенно самые красивые дороги для езды. Садитесь на велосипед исторического миланского бренда Rossignoli и откройте для себя очарование этого многогранного города, как настоящий местный житель: во время этого велосипедного тура по Милану вы проедете по самым красивым районам центра, слушая истории, курьезы и анекдоты. Наши велосипедные туры предназначены для небольших групп, чтобы обеспечить незабываемые впечатления во всех деталях и прямой контакт с каждым участником. Туры, которые мы организуем, отражают 20 лет исследования этого города, и в наши предложения мы постарались включить лучшее из того, что разожгло нашу страсть за эти годы открытий. Наше турне по Милану — это квинтэссенция страсти и опыта, попытка поделиться с как можно большим количеством людей безграничной красотой. Важная информация:

Экскурсия не подходит для: детей младше 14-ти лет; людей, не умеющих кататься на велосипеде; людей ростом менее 150 см; людей с низким уровнем физподготовки.