Мы — уроженцы Милана, обожающие езду на велосипеде и готовы поделиться своими впечатлениями о городе и позитивной энергией с другими любителями! Давайте кататься вместе!
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы родились в Милане и всегда катались на велосипедах. Мы знаем каждое место в городе, особенно самые красивые дороги для езды. Садитесь на велосипед исторического миланского бренда Rossignoli и откройте для себя очарование этого многогранного города, как настоящий местный житель: во время этого велосипедного тура по Милану вы проедете по самым красивым районам центра, слушая истории, курьезы и анекдоты. Наши велосипедные туры предназначены для небольших групп, чтобы обеспечить незабываемые впечатления во всех деталях и прямой контакт с каждым участником. Туры, которые мы организуем, отражают 20 лет исследования этого города, и в наши предложения мы постарались включить лучшее из того, что разожгло нашу страсть за эти годы открытий. Наше турне по Милану — это квинтэссенция страсти и опыта, попытка поделиться с как можно большим количеством людей безграничной красотой. Важная информация:
Экскурсия не подходит для: детей младше 14-ти лет; людей, не умеющих кататься на велосипеде; людей ростом менее 150 см; людей с низким уровнем физподготовки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порта-Нуова
- Квартал Брера
- Пьяцца делла Скала
- Замок Сфорца
- Район Навильи
- Порта Тичинезе
- Миланский собор
- Квартал моды
- Вилла Некки-Кампильо
- Парк Индро Монтанелли
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Велосипед Rossignoli
- Шлем
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F5GR+P6C Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для: детей младше 14-ти лет людей
- Не умеющих кататься на велосипеде людей ростом менее 150 см людей с низким уровнем физподготовки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
