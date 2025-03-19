Индивидуальная
до 1 чел.
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ваш уникальный маршрут по Милану - столице моды, искусства и истории
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
1 июн в 09:00
€180 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Велосипедная экскурсия по городу
Начало: F5GR+P6C Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:30
1 июн в 09:30
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур19 марта 20254 часа пролетели абсолютно незаметно! Гид Наталья очень интересно и живо рассказала историю города, интересные факты, интересные истории из жизни
- ННаталья23 октября 2024Нам понравилась экскурсия, оживленная и познавательная. Огромная благодарность гиду.
- ЭЭльда5 ноября 2023Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана. Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую. Эльда Михайлова США
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Канал Навильи»
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