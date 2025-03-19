влиятельных исторических личностей, выбрала потрясающий и очень необычный маршрут, который скрыт от глаз обычного туриста. Гид дала по-настоящему полезные и классные рекомендации по дальнейшему пребыванию в городе, показала Милан с большой любовью и с очень интересным подходом.

Э Эльда

Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана. Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую. Эльда Михайлова США