Канал Навильи – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Канал Навильи» в Милане на русском языке, цены от €49. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Навильи - мечта соединиться с морем
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
Расписание: Ежедневно в 17:30
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
€150 за экскурсию
Ваш уникальный маршрут по Милану - столице моды, искусства и истории
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Ваш уникальный маршрут по Милану - столице моды, искусства и истории
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
1 июн в 09:00
€180 за экскурсию
Велосипедная экскурсия по городу
На велосипеде
3.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Велосипедная экскурсия по городу
Начало: F5GR+P6C Милан, Италия
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:30
1 июн в 09:30
€49 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    19 марта 2025
    Ваш уникальный маршрут по Милану - столице моды, искусства и истории
    4 часа пролетели абсолютно незаметно! Гид Наталья очень интересно и живо рассказала историю города, интересные факты, интересные истории из жизни
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    влиятельных исторических личностей, выбрала потрясающий и очень необычный маршрут, который скрыт от глаз обычного туриста. Гид дала по-настоящему полезные и классные рекомендации по дальнейшему пребыванию в городе, показала Милан с большой любовью и с очень интересным подходом.

  • Н
    Наталья
    23 октября 2024
    Навильи - мечта соединиться с морем
    Нам понравилась экскурсия, оживленная и познавательная. Огромная благодарность гиду.
  • Э
    Эльда
    5 ноября 2023
    Навильи - мечта соединиться с морем
    Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана. Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую. Эльда Михайлова США

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Канал Навильи»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Велосипедная экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Королевский дворец
  9. Музей современного искусства
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в мае 2025
Сейчас в Милане в категории "Канал Навильи" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 180. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Канал Навильи», 27 ⭐ отзывов, цены от €49. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль