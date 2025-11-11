Исследуйте главные памятники Милана во время велосипедной экскурсии.
Прокатитесь на велосипеде до замка Сфорца, Арко делла Паче, района небоскрёбов, старого шлюза на канале, церкви Амброза, Ла Скала, Галереи и площади Мерканти.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Встретьтесь с вашим гидом для велосипедной экскурсии по самым вызывающим воспоминания и интересным местам искусства и истории в центре Милана. Прокатитесь на велосипеде к внешней стороне памятника замка Сфорца, посетите его внутренние дворики и получите объяснение его искусства и истории. После этого осмотрите Арку Мира, Дарсену и каналы, чтобы сделать несколько фотографий на свою камеру. Затем снова садитесь на велосипеды и отправляйтесь в Сан-Лоренцо и к римским колоннам, базилике Сант-Амброджо, римским руинам на улице Бриза, площади Аффари и современной художественной инсталляции Маурицио Каттелана L.O.V.E., где у вас будет ещё одна короткая остановка для фотографий. Затем отправляйтесь на площадь Мерканти, площадь Ла Скала, галерею Витторио Эммануэля и, наконец, на площадь Дуомо для ещё одной короткой фотосессии, прежде чем отправиться обратно к отправной точке тура. Важная информация:
- Тур не подойдёт для беременных женщин и людей весом более 115 кг, а также для людей младше 11-ти и старше 80-ти лет.
- Запрещено: чемоданы и большие сумки, пребывание в состоянии опьянения, несовершеннолетние без сопровождения.
- Все участники должны иметь удостоверение личности и копию платёжного поручения или ваучера, если бронирование онлайн.
- Участники младше 18 лет должны быть в сопровождении законного опекуна.
- Участники должны быть в подходящей обуви (например, кроссовки или удобная обувь) и одежде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Сфорца
- Арка Мира
- Дарсена
- Сан-Лоренцо
- Римские колонны
- Базилика Сант-Амброджо
- Римские руины на улице Бриза
- Площадь Аффари
- Современная художественная инсталляция Маурицио Каттелана L.O.V.E
- Площадь Мерканти
- Площадь Ла Скала
- Галерея Витторио Эммануэля
- Площадь Дуомо
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Велосипед и шлем
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
F6H4+762 Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
