Миланский собор Дуомо – экскурсии в Милане

Найдено 5 экскурсий в категории «Миланский собор Дуомо» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Городские легенды: собор Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
75 за человека
Милан вечерний, поэтический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aljona
    21 мая 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Прекрасная экскурсия! Подходит для первого знакомства с городом. Гид Наталья интересно подавала информацию, была легка и доброжелательна. Искренне рекомендую!
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
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    нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Гуляли по вечерним улицам Милана с Елизаветой! Очень интересная экскурсия, узнала много нового о Милане, прошлись по таким местам, просто чудесно! Елизавета захватила с первой минуты своими рассказами и обаянием! Огромное ей спасибо!!
  • S
    Svetlana
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.
  • Г
    Григорий
    9 мая 2024
    Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная Вечеря
    Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
  • В
    Валерия
    25 апреля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
  • Р
    Рима
    24 января 2024
    Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная Вечеря
    Профнюессиональный и приятный гид Галина сделала наш пераый день в Милано интересным и незабываемым
  • O
    OKSANA
    26 июля 2023
    Фотопрогулка по Милану
    Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии! От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
  • С
    Сирануш
    16 июля 2023
    Городские легенды: собор Дуомо
    Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Миланский собор Дуомо»

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  3. Городские легенды: собор Дуомо
  4. Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
  5. Милан вечерний, поэтический
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Миланский собор Дуомо" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 130. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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