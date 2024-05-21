1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAljona21 мая 2024Прекрасная экскурсия! Подходит для первого знакомства с городом. Гид Наталья интересно подавала информацию, была легка и доброжелательна. Искренне рекомендую!
- ССветлана17 мая 2024Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
- ЕЕлена15 мая 2024Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
- ААнастасия13 мая 2024Гуляли по вечерним улицам Милана с Елизаветой! Очень интересная экскурсия, узнала много нового о Милане, прошлись по таким местам, просто чудесно! Елизавета захватила с первой минуты своими рассказами и обаянием! Огромное ей спасибо!!
- SSvetlana12 мая 2024Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.
- ГГригорий9 мая 2024Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная ВечеряВсё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
- ВВалерия25 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
- РРима24 января 2024Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная ВечеряПрофнюессиональный и приятный гид Галина сделала наш пераый день в Милано интересным и незабываемым
- OOKSANA26 июля 2023Фотопрогулка по МилануПросто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии! От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
- ССирануш16 июля 2023Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Миланский собор Дуомо»
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