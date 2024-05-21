A Aljona Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана Прекрасная экскурсия! Подходит для первого знакомства с городом. Гид Наталья интересно подавала информацию, была легка и доброжелательна. Искренне рекомендую!

С Светлана Обзорная экскурсия по вечернему Милану Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!

Е Елена Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо читать дальше нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане! Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для

А Анастасия Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана Гуляли по вечерним улицам Милана с Елизаветой! Очень интересная экскурсия, узнала много нового о Милане, прошлись по таким местам, просто чудесно! Елизавета захватила с первой минуты своими рассказами и обаянием! Огромное ей спасибо!!

S Svetlana Обзорная экскурсия по вечернему Милану Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.

Г Григорий Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная Вечеря Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.

В Валерия Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели

Р Рима Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная Вечеря Профнюессиональный и приятный гид Галина сделала наш пераый день в Милано интересным и незабываемым

O OKSANA Фотопрогулка по Милану Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии! От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!